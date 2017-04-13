中国信用债：16大机床SCP002质押资产处置不顺，应收账款资金未按期回流

路透上海4月13日 - 中国大连机床集团发行的超短期融资券“16大机床SCP002”2月发生交叉违约后，质押资产处置进展并不顺利。其主承销商兴业银行周四公告称，作为该期短融质押担保资产的应收账款未按期回流。 公告显示，16大机床SCP002以发行人大连机床集团子公司--大连机床营销公司拥有的四笔59,904.75万元人民币应收账款作为质押担保资产。根据募集说明书披露的应收账款回款计划，大连君成机电设备公司应于4月5日支付应收账款5,354.75万元，中南地区机床工业供销联营公司（武汉）应于4月10日支付应收账款13,062.5万元。 兴业银行称，截至4月11日日终，“16大机床SCP002”质押应收账款回款的监管账户余额为零。兴业银行已就应收账款未按期回款原因及后续催收计划征询大连机床集团，目前尚未得到其正式回复。 大连机床集团旗下子公司由于1.39亿元银行承兑汇票垫款违约，触发16大机床SCP002发生交叉违约。在持有人会议先后启动豁免违约及救济方案机制，并延长豁免期至2月10日后，截至日终仍未就相关方案办妥法律手续，本应于2月13日立即到期应付资金，未能按期偿付，再次构成实质性违约。 超短融16大机床SCP002发行总额5亿元，票面利率6%，应付本息金额5.16亿元，主承销商为兴业银行，最新主体评级为C。 去年11月以来，大连机床集团已先后出现过多起债券违约和触发交叉违约条款。2016年11月21日，其发行的短期融资券15机床CP003首先发生违约，不过隔日完成本息2.12亿元的偿付，公司称为“系统操作原因”。12月12日，其发行的超短融16大机床SCP001亦未能按期偿付本息，本金规模5亿元；12月29日，15机床CP004到期未能兑付，本金规模5亿元。 以下为大连机床集团相关债券明细(金额：亿元)： 债券名称 种类 规模 发行日 预定到期日 主承销商 16大机床SCP00 超短融 5 2016-08-04 2017-05-02 兴业银行 2 14机床PPN001 非公开定向债务融资 5 2014-05-19 2017-05-20 浦发银行 工具 16大机床SCP00 超短融 5 2016-10-26 2017-07-24 兴业银行 3 15机床PPN001 非公开定向债务融资 5 2015-02-04 2018-02-05 浦发银行 工具 15机床MTN001 中票 4 2015-07-29 2018-07-30 兴业银行 16大机床MTN00 中票 4 2016-01-13 2019-01-14 兴业银行 1 金额合计 28 (完) 参看详情，可点选上海清算所网站： here (发稿 吕雯瑾；审校 张喜良)