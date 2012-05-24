中国今年将投入1,700亿元推进节能减排--财政部

特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》 在海外引发不安
路透奥斯陆/华盛顿5月18日 （记者 Alister Doyle/Valerie Volcovici） - 美国共和党总统推定候选人特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》，此番表态周三在海外引发不安。《巴黎协议》的支持者称，拥抱该协定符合特朗普的利益。
路透北京5月24日电---在当前国内经济下行压力加大背景下,中国财政部周四宣布,今年中央财政将投入1,700亿元人民币推进节能减排,以发展绿色经济.
刊登在财政部网站的新闻稿称,2012年中央财政安排979亿元节能减排和可再生能源专项资金,比上年增加251亿元,加上可再生能源电价附加、战略性新兴产业、循环经济、服务业发展资金和中央基建投资中安排的资金,合计达到1,700亿元.
新闻稿称,今年下半年和明年要做好节能减排财政政策综合试点工作,抓好扩大节能环保产品消费和国内光伏发电规模化应用,并加快培育发展新能源汽车,加大新能源汽车示范推广力度等.
此外,中国还将推进节能减排市场化长效机制建设,加快推进以环境税费改革为核心的税制改革,扩大生态环境补偿试点,积极推进排污权和碳排放权交易试点.
中国政府此前出台政策,促进节能家电等产品消费.对此国家发改委预计,此举将拉动消费需求约4,500亿元人民币,年节能约1,200万吨标准煤,其中节电约323亿千瓦时.(完)
更多细节,请点选财政部网站(www.mof.gov.cn)
--发稿 李文科; 审校 曾祥进
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路透奥斯陆/华盛顿5月18日 （记者 Alister Doyle/Valerie Volcovici） - 美国共和党总统推定候选人特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》，此番表态周三在海外引发不安。《巴黎协议》的支持者称，拥抱该协定符合特朗普的利益。
榜单中空气污染最严重的城市是伊朗的扎布尔（Zabol），夏季连月沙尘暴，PM2.5浓度达217。之后依次是印度的瓜里尔（Gwalior）和安拉阿巴德（Allahabad）、沙特的利雅得和阿尔朱拜勒，以及印度的巴特那（Patna）和赖布尔（Raipur）。
汤森路透基金会纽约5月9日 （记者 Sebastien Malo） - 据澳大利亚研究人员，由于海平面升高和侵蚀作用，太平洋已有五个小岛消失。该发现被认为首次从科学上证实气候变化对太平洋海岸线的影响。