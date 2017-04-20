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亚洲 | 2017年 4月 20日 星期四 08:53 BJT

中原期货：大连铁矿石1709合约勉强收阳，K线组合形成“孕线形态”

以下内容节选自4月20日的《期货日报》：

铁矿石1709合约经历长达21个交易日的下跌后，在周三勉强以阳线报收，K线组合上形成“孕线形态”，后市能否企稳反弹还要看期价能否突破该形态的高点。从指标上看，期价近期的加速下跌使得均线乖离率较大，短线有修复的需求；MACD快慢线仍在0轴下继续下行，趋势性空头格局不变。铁矿石期货短线超跌，有技术修复的可能性。操作上，继续持有老空单，以10天均线做追踪止盈，没有持仓者以日内短线为主。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
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