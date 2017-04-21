长江期货：上海螺纹钢1710合约有望“V”形反转

螺纹1710合约近日连续大跌后，昨日死守2800点企稳反弹，形成强烈的日内反转走势。K线收底部放量长下影小阳线，形成潜在反转形态，若周五继续小阳线收盘于2900点之上，短期“红三兵”形态底部成立。指标上，均线系统集体向下，上方压力重重，暂未摆脱空头趋势。MACD指标处于空头，柱状线缩短，跌势暂缓。目前螺纹钢处于多空转换阶段，有望企稳反弹，逢低买入。操作上，以2850点为防守逢低做多，站稳2930点考虑加仓，上方关注2960点，突破3000点有望回补3160点缺口。(完)