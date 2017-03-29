路透基点：信实工业17.5亿美元再融资计划配置方案出炉--TRLPC

韩国个股：SK海力士称将分拆晶圆代工业务
SK海力士为全球第二大记忆体芯片制造商，仅次于三星电子。SK海力士表示，此举将有助晶圆代工业务强化长期竞争力。公司并未提供进一步细节。
路透3月29日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，信实工业公司 (RELIANCE INDUSTRIES)17.5亿美元的再融资方案联贷部分配置计划已出 炉。 19家牵头行兼簿记行参与了先行融资，该项融资包括10亿美元2018年 11月13日到期的A部分贷款，以及2亿美元2018年9月12日到期的B部分和5. 5亿美元2020年4月27日到期的C部分。只有A和C部分为联贷计划。消息人 士称，交易将于明日签署。 牵头行兼簿记行包括：澳新银行、美银美林、巴克莱、加拿大丰业银 行、法国巴黎银行、花旗、法国农业信贷银行(Credit Agricole)、星展 银行、汇丰、三菱日联金融集团(MUFG)、瑞穗银行、National Bank of A bu Dhabi、渣打、三井住友银行、大华银行以及西太平洋银行。 中国银行、摩根大通、韩国产业银行和加拿大出口发展公司作为牵头 行兼簿记行参贷。 A部分最高综合收益91个基点，贷款利率较伦敦银行间拆放款利率(LI BOR)加码63.5个基点，C部分最高综合收益106个基点，贷款利率为较LIBO R加码83.5个基点。这两部分剩余期限分别为1.57和3.02年。 新贷款用于为2013年11月签署的类似规模借款项目再融资。(完) (编译 王颖；审校 孙茉莉)
SK海力士为全球第二大记忆体芯片制造商，仅次于三星电子。SK海力士表示，此举将有助晶圆代工业务强化长期竞争力。公司并未提供进一步细节。
* 国际美元偏强，台币随亚洲新兴货币走弱 * 出口商抛汇卖压明显增加，外资偏向汇出 * 明日台币兑美元区间料在30.100-30.250 路透台北5月24日 - 台币兑美元周三微幅收贬。交易员表示，国际美元偏强，多数亚洲新兴货币走弱，不过今日出口商抛汇卖压明显增加，令台币多在平盘附近震荡，终场第二日收低。 他们指出，台币随亚币走弱，因较周一高位已贬值逾2角，忍了两天的出口商今日终于宣泄卖压，令台币无法贬逾30.200价位；至于外资两边皆有操作，但较偏向买美元。 〞今天就是出口商丢，想看到30.200不容易啊。〞一银行交易员说。 评级机构穆迪下调中国长期本币和外币发行人评级的消息，也打击亚币人气。不过大型银行交易员表示，中国一向走自己的路，不太会受到国外评级机构的影响。今日人民币虽然走贬但幅度有限，效应对台币影响甚微。 至于经过近日大幅波动的海外NDF，美元/台币换汇点折价幅度几乎回到上周五央行发表管理汇率机制不变说法前的水准。 一大型银行交易员称，有听说海外一些避
路透5月24日 - 金价周三持稳，中止上日下跌走势，投资人静待美国联邦储备理事会(FED/美联储)今日稍晚公布上次会议纪录。