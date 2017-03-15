路透基点：台湾冠军建材18亿台币贷款展开筹组--TRLPC

路透3月15日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，台湾冠军建材已展开筹组一笔18亿台币(5,800万美元)三年期贷款。

台北富邦银行担任牵头行兼簿记行(MLAB)，贷款包含A部分12亿台币定期贷款，及B部分6亿台币循环贷款。

此贷款可选择延长两年，利率为台北金融业拆款定盘利率(Taibor)加码125-155个基点。

承诺3亿台币或以上的银行获得牵头行头衔，前端费25个基点；

承诺2-2.99亿台币者获得经理行头衔，费用15个基点；

承诺1-1.99亿台币者获得参贷行头衔，费用8个基点。

银行回覆期限为3月31日。

担保品为借款人的土地及厂房，冠军建材董事长为保证人。

资金将用于为2013年9月签署的20.5亿台币贷款再融资。台北富邦银行亦为旧贷款的牵头行。