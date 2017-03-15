路透基点：台湾冠军建材18亿台币贷款展开筹组--TRLPC

标题新闻：科威特油长称周四OPEC会议只会考虑延长减产九个月的提议，延长12个月不是一个选项
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
路透3月15日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，台湾冠军建材已展开筹组一笔18亿台币(5,800万美元)三年期贷款。
台北富邦银行担任牵头行兼簿记行(MLAB)，贷款包含A部分12亿台币定期贷款，及B部分6亿台币循环贷款。
此贷款可选择延长两年，利率为台北金融业拆款定盘利率(Taibor)加码125-155个基点。
承诺3亿台币或以上的银行获得牵头行头衔，前端费25个基点；
承诺2-2.99亿台币者获得经理行头衔，费用15个基点；
承诺1-1.99亿台币者获得参贷行头衔，费用8个基点。
银行回覆期限为3月31日。
担保品为借款人的土地及厂房，冠军建材董事长为保证人。
资金将用于为2013年9月签署的20.5亿台币贷款再融资。台北富邦银行亦为旧贷款的牵头行。
冠军建材为台湾上市公司，成立于1972年，主要生产磁砖。(完) (编译 蔡美珍；审校 汪红英)
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
路透伦敦5月24日 - 伦敦期铜周三下跌，此前信用机评级构穆迪30年来首次下调中国信贷评级，引发投资者担忧中国需求，但铜库存下降，限制期铜价格跌幅。中国是全球最大的工业金属消费国。