国际油市：燃料油实货市场表现不一，买兴集中于180-cst燃料油

中港个股：万科公布新一届董事提名，深地铁三高管被提名非独立董事
路透上海6月21日 - 中国大型房企--万科周三晨间宣布新一届董事会的董事提名，新晋第一大股东深圳市地铁集团的三位高级管理人员被提名非独立董事，但万科现任董事长王石未列入新一届候选董事名单中。
路透新加坡5月16日 - 普氏窗口周二180-cst燃料油FO180-SIN-DIF 买兴强劲，帮助现货升水扳回前一日的跌幅。 相比之下，交易的缺乏和较低的380-cst燃料油FO380-SIN-DIF买方 报价，使得该级别燃料油的现货升水连续第四日下滑，跌至三周低点。 窗口交易：普氏窗口有三笔船货、总计6万吨180-cst燃料油成交。 实货成交量是4月28日以来最低。 自5月初以来窗口中总计有122万吨燃料油成交，4月则有382.1万吨成 交。 洲际交易所(ICE)380-cst燃料油6月/7月跨月价差的贴水缩窄至每吨0 .1美元，前一日则为贴水0.20美元。0900 GMT时该合约成交约18.5万吨。 行业消息人士称，今日普氏窗口实货交易之前该合约一度跌至贴水0. 30美元。 自4月28日左右以来，380-cst燃料油6月/7月跨月价差一直处在升水 区间，但周一卖压加大，将其打压至贴水区间。 洲际交易所380-cst燃料油6月合约的未平仓合约降至1,042万吨，低 于周一创下的年内高位稍高于1,050万吨。(完) (编译 王洋; 审校 李春喜)
路透上海6月21日 - 中国大型房企--万科周三晨间宣布新一届董事会的董事提名，新晋第一大股东深圳市地铁集团的三位高级管理人员被提名非独立董事，但万科现任董事长王石未列入新一届候选董事名单中。
自5月以来，沪胶1709合约呈现振荡下跌的弱势运行状态，基本上每次反弹到布林通道中轨时均遭遇压力，期价继续走弱，重心下移。
--新地旗下元朗结合湿地公园的PARK YOHO系列大型住宅项目，相隔近一年再推出项目的新一期发售。昨日开价的2A期PARK YOHO Genova首批推出138伙，折实平均尺价1.16万港元，贴近同系毗邻一期造价，折实入场费580万港元，足可购入两房单位。