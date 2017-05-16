国际油市：燃料油实货市场表现不一，买兴集中于180-cst燃料油

路透新加坡5月16日 - 普氏窗口周二180-cst燃料油FO180-SIN-DIF 买兴强劲，帮助现货升水扳回前一日的跌幅。 相比之下，交易的缺乏和较低的380-cst燃料油FO380-SIN-DIF买方 报价，使得该级别燃料油的现货升水连续第四日下滑，跌至三周低点。 窗口交易：普氏窗口有三笔船货、总计6万吨180-cst燃料油成交。 实货成交量是4月28日以来最低。 自5月初以来窗口中总计有122万吨燃料油成交，4月则有382.1万吨成 交。 洲际交易所(ICE)380-cst燃料油6月/7月跨月价差的贴水缩窄至每吨0 .1美元，前一日则为贴水0.20美元。0900 GMT时该合约成交约18.5万吨。 行业消息人士称，今日普氏窗口实货交易之前该合约一度跌至贴水0. 30美元。 自4月28日左右以来，380-cst燃料油6月/7月跨月价差一直处在升水 区间，但周一卖压加大，将其打压至贴水区间。 洲际交易所380-cst燃料油6月合约的未平仓合约降至1,042万吨，低 于周一创下的年内高位稍高于1,050万吨。(完) (编译 王洋; 审校 李春喜)