汇丰控股2016年税前利润下滑62% 拟回购10亿美元股票
路透香港2月21日 - 汇丰控股公布，2016年税前利润下降62%，远逊于分析师预期，因该行提列与部分业务有关的一次性支出，还宣布了一项规模10亿美元的股票回购计划。汇丰控股是以资产计欧洲最大的银行。
* 希腊四大银行将获得180亿欧元重整资本
* 最快周三获得资金
路透雅典5月22日电---希腊的银行稳定基金周二批准挹注180亿欧元(229.6亿美元)资金,援助该国四家最大型银行;一名官员表示,这些银行最快周三将获得亟需的资金.
银行家称,资本重整将使其再度可取得欧洲央行的融资.欧洲央行上周停止向部分希腊银行业者融资,因认为其资本偿付能力不足.
希腊金融稳定基金(HFSF)称,已批准一项释出资金的协议,资金将以欧洲金融稳定机构(EFSF)所发行债券的形式提供.
HFSF声明稿指出,这项协议将於周三交付希腊的银行签字.HFSF一名官员说,最快一等签字就能发放资金.
HFSF将把这180亿欧元EFSF债券分配给National Bank(NBGr.AT)、EurobankEFGr.AT、Alpha(ACBr.AT)和Piraeus(BOPr.AT)四家业者.
HFSF已接获250亿欧元EFSF债券,用做资本重整.(完)
--编译 张若琪;审校 杜明霞
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透香港2月21日 - 汇丰控股公布，2016年税前利润下降62%，远逊于分析师预期，因该行提列与部分业务有关的一次性支出，还宣布了一项规模10亿美元的股票回购计划。汇丰控股是以资产计欧洲最大的银行。
路透新德里2月20日 - 印度已将对来自中国的部分钢铁产品的反倾销税延长五年，以寻求保留保护主义壁垒，遏制廉价的外国商品涌入印度。
路透香港2月21日 - 汇丰控股公布2016年税前利润下降62%，远逊于分析师预期，因该行面对其核心市场--香港和英国经济放缓的影响，同时还提列与部分业务有关的一次性支出。