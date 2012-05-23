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国际财经 | 2012年 5月 23日 星期三 10:03 BJT

希腊四大银行将获得180亿欧元重整资本

* 希腊四大银行将获得180亿欧元重整资本

* 最快周三获得资金

路透雅典5月22日电---希腊的银行稳定基金周二批准挹注180亿欧元(229.6亿美元)资金,援助该国四家最大型银行;一名官员表示,这些银行最快周三将获得亟需的资金.

银行家称,资本重整将使其再度可取得欧洲央行的融资.欧洲央行上周停止向部分希腊银行业者融资,因认为其资本偿付能力不足.

希腊金融稳定基金(HFSF)称,已批准一项释出资金的协议,资金将以欧洲金融稳定机构(EFSF)所发行债券的形式提供.

HFSF声明稿指出,这项协议将於周三交付希腊的银行签字.HFSF一名官员说,最快一等签字就能发放资金.

HFSF将把这180亿欧元EFSF债券分配给National Bank(NBGr.AT)、EurobankEFGr.AT、Alpha(ACBr.AT)和Piraeus(BOPr.AT)四家业者.

HFSF已接获250亿欧元EFSF债券,用做资本重整.(完)

--编译 张若琪;审校 杜明霞

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