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路透中文国际短讯 | 2012年 4月 18日 星期三 07:33 BJT

中石化洽购阿根廷油企YPF--报载

《财新》杂志周二报道，中国石化集团正与西班牙Repsol公司洽购阿根廷石油公司YPF，双方已达成非约束性协议，协议收购价将在150亿美元以上。报导援引接近中石化的消息人士称，中石化希望从西班牙Repsol公司手中收购这部份股权，这桩交易得到了Repsol公司董事会的支持。 路透

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