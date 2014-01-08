中国2012年GDP增速最终确认为7.7%--国家统计局

路透北京1月8日 -中国国家统计局周三公布，2012年国内生产总值(GDP)增速最终核实数确认为7.7%，和初步核实数一致，但较初步核算数下降0.1个百分点。其中，第三产业占比稳步提升，增速较第二产业高出0.2个百分点。

国家统计局网站刊登的新闻稿称，最终核实显示2012年GDP现价总量为519,470亿元人民币，比初步核实数增加了528亿元，按不变价格计算，比上年增长7.7%。

统计局数据并显示，2012年第一产业、第二产业和第三产业增速分别为4.5%、7.9%和8.1%，在GDP中占比分别为10.1%、45.3%和44.6%。

2011年中国GDP增速最终核实数为9.3%，其中第三产业增速为9.4%，较第二产业增速10.3%低近1个百分点。

国家统计局已确定将在1月20日召开国民经济运行情况新闻发布会，公布2013年及四季度GDP、12月及全年的工业、投资和零售销售等重要宏观数据。

路透综合20余家机构预测中值结果显示，随着年末货币环境的收紧，以及工业生产减速，中国经济增长动力在2013年四季度有所减弱，GDP同比增速将略降至7.6%。

国家统计局对于GDP的核算包括初步核算、初步核实和最终核实三次。初步核算数一般于年后20天左右发布，初步核实数在次年9月底发布，最终核实数在隔年的1月份发布。(完)

(发稿 乔艳红; 审校 杨淑祯)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。