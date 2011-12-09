版本:
中国
路透中文国际短讯 | 2011年 12月 9日 星期五 13:50 BJT

阿里巴巴欲融资回购雅虎持股

熟悉交易的消息人士周四表示，阿里巴巴集团正寻求40亿美元债务融资，以支持其回购雅虎所持40%股份。消息称，Rothschild将为阿里巴巴集团的债务融资出任顾问，并已向银行发出销售文件，有关债务的年期预期高至三年。路透

更多 路透中文国际短讯

热门文章

编辑推荐

文章推荐