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亚洲 | 2017年 3月 8日 星期三 07:21 BJT

标题新闻：全球1月航空旅行需求增长9.6%创逾五年最大增幅，印度和中国国内市场需求激增--IATA

注：IATA指“国际航空运输协会”

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