一嗨租车与安吉物流联盟 在新车和二手车物流展开合作

路透上海9月16日 - 中国大型租车企业--一嗨租车与全球最大汽车物流服务供应商安吉物流周一宣布达成战略合作，双方将在新车B2C（企业对个人）物流及二手车物流等汽车后市场领域展开一系列深度合作。

安吉物流是国内最大汽车企业上汽集团(600104.SS)旗下公司。公司新闻稿称，双方将共同开展租车回运物流业务，并充分利用双方的业务资源、管理资源等，逐步构建国内二手车物流等汽车后市场相关服务体系。

一嗨租车创始人、董事长兼首席执行官（CEO）章瑞平表示，此次和安吉物流携手，将完善一嗨租车的车辆运输、调拨等汽车物流相关环节。不仅有利于一嗨在全国开拓更多新的服务城市，为用户提供更便捷的用车服务，同时这种合作形式，可以实现客户资源共享、提升二手车处置周转率，打造一个高效的汽车O2O（线上至线下）平台。

一嗨租车在全国90多座城市拥有700多个服务网点，车队规模约1.6万辆，主要为个人和企业用户提供综合租车服务。

安吉物流总经理余德表示，一嗨的租车网络，可为安吉物流开展二手车物流等汽车后市场业务提供取送车及相关配套服务。而一嗨租车的O2O租车平台，将协助安吉物流在汽车物流及汽车零配件物流方面从目前的B2B模式，延伸至一个新的B2C服务网络，实现供应链全覆盖。

更令人关注的是，一旦国家开放新车销售的特许限制，消费者可通过网络来购买汽车，那么一嗨租车与安吉物流的战略携手或将解决消费者网络购车“最后一公里”的交接问题。

一嗨租车近几年陆续得到启明创投、汉理资本、鼎晖创投、集富亚洲、高盛(GS.N)以及全球最大租车企业--美国企业号控股集团（Enterprise Holdings）的投资，去年12月中国最大在线旅游服务企业携程(CTRP.O)宣布向一嗨租车投资逾1亿美元。

一嗨租车的竞争对手--神州租车(0699.HK)已启动香港上市进程，最终以招股价区间上限8.5港元定价，集资4.67亿美元，计划于周五（19日）上市。而据海外媒体近日报导，一嗨租车计划今年四季度在美国上市，计划募资2亿美元。（完）

(发稿 林琦; 审校 曾祥进)

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