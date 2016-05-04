马来西亚财政部称将解散一马发展顾问委员会

路透吉隆坡5月4日 - 马来西亚财政部周三称，将解散国有基金一马发展公司（1MDB）的顾问委员会。此前议会公共账目委员会对1MDB涉嫌贪污和管理不善进行调查后提出了该建议，马来西亚总理纳吉布为该委员会主席。