马来西亚财政部称将解散一马发展顾问委员会

金属期市：期铜下跌，因特朗普讲话和英国退欧引发市场担忧
路透伦敦1月17日 - 期铜周二连续第二日下跌，因特朗普本周就任美国总统前存在不确定性，且对英国退欧的担忧损及对景气类资产的兴致。
(本文由路透中文网编译提供)
路透吉隆坡5月4日 - 马来西亚财政部周三称，将解散国有基金一马发展公司（1MDB）的顾问委员会。此前议会公共账目委员会对1MDB涉嫌贪污和管理不善进行调查后提出了该建议，马来西亚总理纳吉布为该委员会主席。
作为1MDB的唯一股东，马来西亚财政部在声明中称， 将取消公司章程第117条，并将章程中所有涉及“总理”的部分都改为“财政部长”。
公司章程第117条要求1MDB包括投资在内的所有财务承诺，以及董事会任命等事务均须总理书面批准。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
路透伦敦1月17日 - 期铜周二连续第二日下跌，因特朗普本周就任美国总统前存在不确定性，且对英国退欧的担忧损及对景气类资产的兴致。
路透米兰1月17日 - 欧洲股市周二收平，在英国首相特雷莎梅发表脱欧讲话，为该国脱欧计划消除了一些不确定性后，欧股脱离日低。
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选