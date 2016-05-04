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亚洲 | 2016年 5月 4日 星期三 17:39 BJT

马来西亚财政部称将解散一马发展顾问委员会

(本文由路透中文网编译提供)

路透吉隆坡5月4日 - 马来西亚财政部周三称，将解散国有基金一马发展公司（1MDB）的顾问委员会。此前议会公共账目委员会对1MDB涉嫌贪污和管理不善进行调查后提出了该建议，马来西亚总理纳吉布为该委员会主席。

作为1MDB的唯一股东，马来西亚财政部在声明中称， 将取消公司章程第117条，并将章程中所有涉及“总理”的部分都改为“财政部长”。

公司章程第117条要求1MDB包括投资在内的所有财务承诺，以及董事会任命等事务均须总理书面批准。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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