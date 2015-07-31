焦点：马来西亚1MDB资金丑闻愈演愈烈 央行不惜代价稳守马币

路透新加坡7月31日 - 以近期马来西亚央行动用外汇储备的速度来看，保护马币不受政治波动影响的代价，最后可能超过救助国有基金一马发展(1MDB)。

马来西亚央行采取铁腕作风，7月以来让马币汇率几乎文风不动，在此同时，引发IMDB陷入110亿美元债务的丑闻愈演愈烈，让投资人日益紧张。

周二，总理纳吉布撤换了副总理，副总理日前曾呼吁纳吉布就1MDB资金去向作公开解释。还有三位部长在内阁重组中被撤换。纳吉布还撤换了总检察长。

周四，传闻愈演愈烈，迫使马来西亚央行出面否认总裁洁蒂辞职。

洁蒂自2000年以来即担任央行总裁，颇受推崇，洁蒂成为另一个丑闻受害者的可能性，令金融市场感到不安自然情有可原。

自7月初以来，尽管外国投资者撤离马来西亚市场，风险指标急升，马币兑美元还是保持在3.8附近。

亚洲金融危机期间，当时的总理马哈蒂尔(Mahathir Mohamad)也是将该汇率盯在该水平。马哈蒂尔于1998年将副手安瓦尔(Anwar Ibrahim)撤职，并实施了长达七年的资本控制措施。

随着央行为马币护盘，截至7月5日的两周期间，马来西亚外汇储备减少了50亿美元，分析师估计实际可能远不止这一数字。

“从几个政治敏感性水平来看，情况已经难以回头，而且显然在进行大手笔的平抑操作，”美银美林驻新加坡的利率和外汇策略主管Claudio Piron称。

“从外汇储备数据以及马币保持在3.8马币水平的表现，都可以看出来。”

马币今年在亚洲货币中表现最疲软，兑美元累计跌幅近9%，基本反映出市场担心马币难以应对美国加息以及过去一年油价腰斩的因素。油价下跌拉低了天然气价格，而马来西亚是全球第二大液化天然气出口国。

外资持有480亿美元的马来西亚公债，相当于该国外汇储备规模的一半。到今年6月时，外资并未大卖马来西亚公债，而长线型的基金经理通常不会贸然出脱属于投资等级的马国资产。

**亚洲金融危机的教训**

不过，马来西亚央行仍不遗余力地将马币维持在一个窄幅区间内。

洁蒂一方面抵挡有关马币跌至亚洲金融危机以来最低是因经济基本面糟糕的批评，另一方面还试图不让央行卷入这场政治纷争。

不过，马币目前处于马哈蒂尔在亚洲金融危机期间所允许的最低水平，这对马来西亚人产生的心理影响或许能够在一定程度上解释，马来西亚央行本月为何要下如此大的决心，将马币兑美元维持在3.80-3.8175马币区间内。

在亚洲金融危机之后，泰国、印尼和韩国等其他亚洲国家都经历了动荡的政治变革。

“由于在上次亚洲货币出现剧烈波动(发生在1997/98年)之后，很多国家都发生了巨大的政治变革，因此可以理解，政治领导人不愿让危机感再度升温，”花旗驻新加坡的新兴亚币和利率策略负责人Siddharth Mathur说。

“这或许能在一定程度上解释(马来西亚)为何不愿容忍本币迅速贬值。若情况果真如此，那么或许有相当大一部分外汇储备要用来扞卫马币。现在很难预测事态将如何发展，”Mathur说。(完)

(编译 王洋/孙国玉/汪红英；审校 蔡美珍/许娜)

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