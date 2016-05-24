一马发展称未有外国主管机关与其接触

路透吉隆坡5月24日 - 马来西亚主权基金一马发展(1MDB)周二表示，未有任何外国机关与其接触。此前新加坡和瑞士对与一马发展进行交易的一家私人银行采取行动。

一马发展同时表示，新加坡和瑞士有关其所持有的多项产的相关公告并未对其造成影响。

一马发展在一份声明稿中指出，“一马发展仍将致力于与海外执法机构通力合作。”

新加坡金融管理局(MAS)周二下令关闭瑞意银行(BSI)的新加坡营运，在此同时，瑞士根据对马来西亚国有基金一马发展(1MDB)交易的调查，已展开对瑞意银行的刑事诉讼。(完)