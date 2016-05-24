一马发展称未有外国主管机关与其接触

亚洲股市上扬 特朗普有关美元的言论提振出口股
MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.3%，距离上周四所及三个月高点近在咫尺。香港股市和中国内地股市领涨。
路透吉隆坡5月24日 - 马来西亚主权基金一马发展(1MDB)周二表示，未有任何外国机关与其接触。此前新加坡和瑞士对与一马发展进行交易的一家私人银行采取行动。
一马发展同时表示，新加坡和瑞士有关其所持有的多项产的相关公告并未对其造成影响。
一马发展在一份声明稿中指出，“一马发展仍将致力于与海外执法机构通力合作。”
新加坡金融管理局(MAS)周二下令关闭瑞意银行(BSI)的新加坡营运，在此同时，瑞士根据对马来西亚国有基金一马发展(1MDB)交易的调查，已展开对瑞意银行的刑事诉讼。(完)
(编译 张明钧; 审校 张涛)
MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.3%，距离上周四所及三个月高点近在咫尺。香港股市和中国内地股市领涨。
路透柏林1月17日 - 德国总理默克尔执政联盟的一位关键保守派盟友周二表示，德国无法承担屈从于美国候任总统特朗普保护主义恫吓与威胁的代价，德国只要服软一次，就将招致一而再再而三的恐吓。
路透伦敦1月17日 - 英美烟草已经同意以494亿美元收购美国竞争对手雷诺兹烟草(Reynolds American)，从而创建全球最大的上市烟草公司。英美烟草已将对雷诺兹烟草的收购价提高了逾20亿美元。