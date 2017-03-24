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债券 | 2017年 3月 24日 星期五 17:49 BJT

表格：英国2月购房抵押贷款批准宗数触及三个月低位--BBA

    路透伦敦3月24日 - 英国银行业者协会(BBA)周五公布，英国2月购房抵押贷款批准宗数
触及三个月低位，消费者信贷增长略放缓。
    
    
                     2月         1月    2016年2月
    总净贷款      +1.948      +1.939       +1.491
    (变动，单位10亿英镑)

    批准贷款件数
    购房           42,613     44,142       44,678
    再抵押         25,414     28,088       25,484
    其他担保放款    8,900      9,047        8,496
    
    信用卡放款     +0.301     +0.140       -0.010 
    (变动，单位10亿英镑)
    
    (完) (编译 艾茂林; 审校 孙茉莉)
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