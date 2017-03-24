表格：英国2月购房抵押贷款批准宗数触及三个月低位--BBA

南非汇市：兰特兑美元升至四周高位，因传闻非国大将讨论罢免总统祖马
路透约翰内斯堡5月23日 - 南非兰特兑美元周二大涨至四周高位，因媒体报导，南非非洲人国民大会将在本周末举行的一次主要党内会议上，讨论罢免总统祖马。
路透伦敦3月24日 - 英国银行业者协会(BBA)周五公布，英国2月购房抵押贷款批准宗数 触及三个月低位，消费者信贷增长略放缓。 2月 1月 2016年2月 总净贷款 +1.948 +1.939 +1.491 (变动，单位10亿英镑) 批准贷款件数 购房 42,613 44,142 44,678 再抵押 25,414 28,088 25,484 其他担保放款 8,900 9,047 8,496 信用卡放款 +0.301 +0.140 -0.010 (变动，单位10亿英镑) (完) (编译 艾茂林; 审校 孙茉莉)
路透约翰内斯堡5月23日 - 南非兰特兑美元周二大涨至四周高位，因媒体报导，南非非洲人国民大会将在本周末举行的一次主要党内会议上，讨论罢免总统祖马。
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路透雅典/伦敦5月23日 - 希腊短期公债收益率周二飙升，此前欧元区财长未能就希腊债务减免与国际货币基金组织(IMF)未达成一致，也未批准向希腊发放新一批贷款。