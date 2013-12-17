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货币新闻 | 2013年 12月 18日 星期三 07:06 BJT

澳洲央行：总裁史蒂文斯称澳元汇率偏高仍令人不安

路透12月18日 - 澳洲央行总裁史蒂文斯称：

* 澳元汇率偏高仍令人不安

* 中国经济正在稳步增长

* 澳元近期的表现更加符合预期

* 对于是否进一步降息持开放态度

* 预计经济增长低于趋势水准，民间部门需求增长疲弱

* 矿业投资荣景已经触顶

* 货币政策正在支撑支出

* 通胀仍与2-3%的目标相符

* 认为政府支出疲弱

* 资源领域投资未来几年可能大幅下降

* 资源出口继续强劲增长 (完)
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