英国经济：2月企业聘雇创一年来最快增速--REC

路透伦敦3月8日 - 英国招聘与就业联合会(REC)周三表示，英国企业聘雇正职员工的速度创下一年来最快，起薪升幅也达11个月之最，这表明即使消费者支出下滑，就业市场依然强劲。

多数分析师预期今年英国经济成长料放缓，因退欧公投后英镑重贬，导致通胀上升，使得家庭可支配所得减少。

不过REC周三公布的数据暗示就业市场景况稳健。2月员工需求增幅为18个月来最大，正职员工聘雇创下一年来最快增速。对临时雇员的支出升速较缓。

“对准备转职者而言，这是相当好的时机，求才者竞相争取人才，从而开出丰厚的薪资，”REC执行长Kevin Green表示。(完) (编译 陈宗琦；审校 戴素萍)