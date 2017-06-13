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亚洲 | 2017年 6月 13日 星期二 16:58 BJT

路透基点：保利协鑫寻求2亿美元三年期贷款--TRLPC

路透路透6月13日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，全球最大的太阳能光伏企业之一--保利协鑫能源控股有限公司正寻求2亿美元三年期贷款。

消息人士称，恒生银行和渣打银行料获委任。

保利协鑫在香港上市，汤森路透数据显示，该借款人公布2016年营收220亿元人民币(32亿美元)，总利润70亿元人民币。该企业在美国、南非和中国拥有数座光伏电站，总装机容量超过2吉瓦(千兆瓦)。(完) (编译 王琛；审校 刘秀红)
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