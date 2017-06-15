路透基点：保利协鑫启动2亿美元三年期贷款--TRLPC

路透6月15日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，全球最大的太阳能光伏企业之一--保利协鑫能源控股有限公司已启动2亿美元三年期贷款案。

恒生银行和渣打银行为该贷款案的牵头行兼簿记行，贷款利率为较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码250个基点，贷款平均期限为2.53年。

受邀银行按照三个层级参贷：

承贷3,500万美元者可获得牵头行兼簿记行头衔，综合收益305.34个基点，前端费140个基点；承贷2,500万-3,400万美元者可获得主办行头衔，综合收益300.20个基点，前端费127个基点；承贷1,500万-2,400万美元者可获得安排行头衔，综合收益295.06个基点，前端费114个基点。

定于6月21-22日在江苏徐州进行现场考察。所筹资金用于再融资和一般企业用途。