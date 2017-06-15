路透基点：保利协鑫启动2亿美元三年期贷款--TRLPC

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透6月15日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，全球最大的太阳能光伏企业之一--保利协鑫能源控股有限公司已启动2亿美元三年期贷款案。
恒生银行和渣打银行为该贷款案的牵头行兼簿记行，贷款利率为较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码250个基点，贷款平均期限为2.53年。
受邀银行按照三个层级参贷：
承贷3,500万美元者可获得牵头行兼簿记行头衔，综合收益305.34个基点，前端费140个基点；承贷2,500万-3,400万美元者可获得主办行头衔，综合收益300.20个基点，前端费127个基点；承贷1,500万-2,400万美元者可获得安排行头衔，综合收益295.06个基点，前端费114个基点。
定于6月21-22日在江苏徐州进行现场考察。所筹资金用于再融资和一般企业用途。
保利协鑫在香港上市，汤森路透数据显示，该借款人公布2016年营收220亿元人民币(32亿美元)，总利润70亿元人民币。该企业生产光伏材料，在美国和中国运营着数座光伏电站。(完) (编译 王琛；审校 汪红英)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为