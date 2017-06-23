路透基点：力高地产筹办2亿美元三年期贷款--TRLPC

路透6月23日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，香港上市公司力高地产集团有限公司正在自行筹办2亿美元三年期贷款。

该公司就上述离岸贷款案正在接触主要往来银行。贷款平均期限为2.78年，综合收益为伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码400个基点。

资金用于一般公司用途。

根据力高地产去年9月在交易所的公告，该公司当时携手中国银行、东亚银行、恒生银行及南洋商业银行筹集了3亿美元三年期贷款，利率为Libor加码400个基点。