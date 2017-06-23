路透基点：力高地产筹办2亿美元三年期贷款--TRLPC

中国证券：MSCI未来纳入A股数量及因子比例都有可能进一步提高--CEO
路透北京6月25日 - 美国指数供应商--MSCI明晟首席执行官（CEO）Henry Fernandez周日表示，未来MSCI国际指数纳入中国A股的数量以及纳入因子比例都有可能进一步提高。如果沪港通和深港通扩容，MSCI也将作出相应调整；此外，还可能选择纳入195只中盘股。
路透6月23日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，香港上市公司力高地产集团有限公司正在自行筹办2亿美元三年期贷款。
该公司就上述离岸贷款案正在接触主要往来银行。贷款平均期限为2.78年，综合收益为伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码400个基点。
资金用于一般公司用途。
根据力高地产去年9月在交易所的公告，该公司当时携手中国银行、东亚银行、恒生银行及南洋商业银行筹集了3亿美元三年期贷款，利率为Libor加码400个基点。
力高地产总部位于深圳，2014年在香港上市。(完) (编译 侯雪苹；审校 杜明霞)
路透北京6月25日 - 美国指数供应商--MSCI明晟首席执行官（CEO）Henry Fernandez周日表示，未来MSCI国际指数纳入中国A股的数量以及纳入因子比例都有可能进一步提高。如果沪港通和深港通扩容，MSCI也将作出相应调整；此外，还可能选择纳入195只中盘股。
路透北京6月25日 - 中国总理李克强日前表示，必须深入实施创新驱动发展战略，瞄准主攻方向，努力追赶或站上世界科技前沿；面向人工智能、量子科学、基因编辑和新材料、新能源等关键领域，在突破核心技术、拿出原创性成果上下功夫，在更多领域实现由“跟跑”变为“并跑”，有的甚至可争取“领跑”。
路透6月25日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币6月23日(周五)走势纵览。