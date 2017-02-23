路透基点：民生金融租赁重返市场筹借2亿美元一次性偿还贷款--TRLPC

路透香港2月23日 - 汤森路透旗下基点报导，民生金融租赁股份有限公司在市场筹办2亿美元三年期贷款，就在四个月前该公司刚刚办理了一笔3.2亿美元的到期一次性偿还贷款。

本次贷款的牵头行兼簿记行为瑞士信贷(新加坡)、玉山商业银行和渣打银行，贷款利率较三个月期伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码160基点。

本案借款人为民生金融租赁的全资子公司--民生香港国际租赁有限公司，民生金融租赁作为担保人。

如果这宗贷款能够获得中国国家外汇管理局的跨境担保，则贷款利率可下调至较三个月期Libor加码150基点。

利率按Libor加码160基点为基准，参与银行承贷3,000万美元或以上，获牵头行头衔，综合收益为175基点，管理费为45基点；承贷2,000-2,900万美元可获主办行头衔，综合收益为172基点，管理费为35基点；承贷1,000-1,900万美元可获安排行头衔，综合收益168基点，管理费25基点。回覆截止日期为3月24日。

借款方于去年10月完成一笔3.2亿美元两年期一次性到期偿还贷款。最高承贷档次头衔的银行综合收益为167.5个基点，贷款利率是Libor加码150个基点，并可获得前端费用25个基点。本案有10个基点的提前参贷费。中国民生银行和摩根士丹利为本案协调人。中国民生银行还担任额度代理行。母公司将提供信用增级，包括但不限于提供支持协议(keepwell deed)和流动性支撑。