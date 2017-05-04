路透基点：理士国际再融资金额提高至2亿美元--TRLPC

更新版 1-韩国股市：在中国A股进入MSCI明晟指数后，资金外流或达4.3万亿韩元
路透首尔6月21日 - 韩国金融服务委员会(FSC)副主席Jeong Eun-bo周三表示，MSCI明晟决定把中国A股纳入其全球股指之后，韩国股市可能面临最多4.3万亿韩元的资金流出。
路透5月4日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，电池制造商理士国际技术有限公司(理士国际)的三年期再融资规模已从1.5亿美元提高到了2亿美元。
中信银行(国际)有限公司、恒生银行及汇丰银行担任牵头行兼簿记行，中信银行还担任协调行和贷款代理行。
贷款利率为伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码250个基点，平均期限为2.45年。
最高综合收益294.89个基点，前端费为110个基点。担保方是借款方的几家主要海外子公司。签署时间在4月28日。
理士国际是一家在香港上市的投资控股公司，从事铅酸电池生产业务，在中国广东、江苏和安徽省以及马来西亚、斯里兰卡和印度有八个地区生产基地。(完) (编译 张涛；审校 汪红英)
路透首尔6月21日 - 韩国金融服务委员会(FSC)副主席Jeong Eun-bo周三表示，MSCI明晟决定把中国A股纳入其全球股指之后，韩国股市可能面临最多4.3万亿韩元的资金流出。
0138GMT * 美元/离岸人民币保持强势，持于6.8200上方，未受中国A股进入MSCI明晟新兴市场指数的影响 * 美元整体呈现多头格局，美元/人民币中间价强于上日，也支撑美元 * 周三美元兑人民币中间价为6.8193元，上日为6.8096；周三开盘为6.8304 * 美元/离岸人民币迄今在6.8194-6.8246区间交投，阻力位为前高点6.8368 * 中国A股指数在获准加入MSCI明晟指数后，走势震荡(完) (编译 郑茵 审校 龚芳)
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