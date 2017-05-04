路透基点：理士国际再融资金额提高至2亿美元--TRLPC

路透5月4日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，电池制造商理士国际技术有限公司(理士国际)的三年期再融资规模已从1.5亿美元提高到了2亿美元。

中信银行(国际)有限公司、恒生银行及汇丰银行担任牵头行兼簿记行，中信银行还担任协调行和贷款代理行。

贷款利率为伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码250个基点，平均期限为2.45年。

最高综合收益294.89个基点，前端费为110个基点。担保方是借款方的几家主要海外子公司。签署时间在4月28日。