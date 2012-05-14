上海试点“营改增” 一季度整体减轻税负20亿元

路透北京5月14日电---新华社上周日报导称,自今年初上海交通运输业和部分现代服务业等开展营业税改增值税试点来,一季度上海试点企业和原增值税一般纳税人整体减轻税负约20亿元人民币.

报导称,截至今年3月底,上海共有12.9万户企业经审核确定纳入"营改增"改革试点范围.数据显示,小规模纳税人税负明显下降,大部分一般纳税人税负略有下降,原增值税一般纳税人的税负因进项税额抵扣范围增加而普遍降低.

"由於减税效应明显,今年又有8,400多家企业申请纳入'营改增'改革试点范围."报导称.

试点同时发现,小部分一般纳税人税负略有增加.一些交通运输业企业由於难以从部分加油站、修理店取得增值税发票,导致不能充分抵扣,同时由於路桥费未纳入试点范围,无法取得专用发票等.

对此,上海财政安排了专项资金,对因新老税制转换而税负有所增加的试点企业,按照"企业据实申请、财政分类扶持、资金及时预拨"的方式,实施过渡性财政扶持政策,增加多少扶持多少.

报导并称,上海已向财政部、国家税务总局等有关部门提出建议,进一步探索扩大改革试点范围,争取将与目前试点行业相联相关的行业及业务纳入试点范围.

中国财政部去年11月公布营业税改征增值税试点方案,并称这一改革将力争在"十二五"(2011-2015年)期间逐步推广到全国范围.预计新一轮"营改增"试点扩容或将在下半年启动.(完)

--发稿 康熙泽; 审校 曾祥进

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