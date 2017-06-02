路透基点：台湾允久营造获得20亿台币首笔贷款--TRLPC

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透6月2日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，允久营造工程股份有限公司已获得首笔新台币20.7868亿台币(6,900万美元)两年期贷款。
台湾合作金库和台中商业银行担任牵头行兼簿记行，分别承诺9.1268亿和8.33亿台币的贷款。中国信托商业银行承贷3.33亿台币。
贷款利率较台湾一年期邮政储蓄利率加码200个基点。牵头行可获30个基点的前端费。
该公司董事长曹文建为担保人。
资金用于一般运营。贷款签署日期为5月25日。(完) (编译 汪红英；审校 高琦)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为