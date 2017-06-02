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亚洲 | 2017年 6月 2日 星期五 13:37 BJT

路透基点：台湾允久营造获得20亿台币首笔贷款--TRLPC

路透6月2日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，允久营造工程股份有限公司已获得首笔新台币20.7868亿台币(6,900万美元)两年期贷款。

台湾合作金库和台中商业银行担任牵头行兼簿记行，分别承诺9.1268亿和8.33亿台币的贷款。中国信托商业银行承贷3.33亿台币。

贷款利率较台湾一年期邮政储蓄利率加码200个基点。牵头行可获30个基点的前端费。

该公司董事长曹文建为担保人。

资金用于一般运营。贷款签署日期为5月25日。(完) (编译 汪红英；审校 高琦)
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