路透基点：仲利国际租赁启动最高20亿元人民币贷款--TRLPC

路透6月5日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，仲利国际租赁有限公司已启动一笔15-20亿元人民币(2.2-2.93亿美元)的三年期贷款，再度在境内贷款市场融资。

瑞穗银行(中国)担任该交易的唯一牵头行兼簿记行。启动日期为5月26日。贷款利率为中国央行基准利率的100%。

承贷5亿元人民币或更多将获牵头行头衔，前端费为20个基点；承贷3-4.99亿元人民币将获主办行头衔，前端费为15个基点；承贷3-4.99亿元人民币将获主办行头衔，前端费为15个基点；承贷1-2.99亿元人民币将获安排行头衔，前端费为10个基点。回复截止日期为7月31日。

贷款用于运营资金。

借款人上次进入贷款市场是在2016年7月，求贷20亿元人民币三年期贷款。瑞穗担任牵头行，利率与上述新贷款持平，有11家银行参贷。