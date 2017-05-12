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亚洲 | 2017年 5月 12日 星期五 16:06 BJT

路透基点：中国永泰能源筹办20亿元人民币项目融资--TRLPC

路透香港5月12日 - 上海证交所上市公司永泰能源周二在交易所公告中表示，正在筹办一笔20亿元人民币(2.90亿美元)17年定期贷款，以扩建江苏省一座厂房。

国家开发银行苏州市分行牵头此案，贷款可选择延长两年。

全资子公司张家港华兴电子公司为借款人，永泰能源为担保人。

资金将用于建设江苏省张家港2台40万千瓦级燃机热电联产机组及相关辅助设施。估计造价27.55亿元人民币。

永泰能源去年7月表示，建设工期预计为20个月，项目建成后年实现销售收入约28亿元，净利润约2.5亿元。

周二公告称，项目的应收帐款及厂房、电厂设备等全部资产提供质押。

借款方亦向国家开发银行苏州市分行申请一笔过桥贷款，期限不超过一年，金额最高12亿元人民币。20亿元银团贷款签署并放款后，将以银团贷款置换过桥贷款。(完) (编译 蔡美珍；审校 于春红)
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