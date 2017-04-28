路透基点：友达光电迅速重返市场，寻求200亿台币五年期贷款--TRLPC

国际油市：小涨，因OPEC延长减产协议预期盖过美国拟出售石油储备的影响
路透纽约5月23日 - 油价周二小幅上涨，因预计由石油输出国组织(OPEC)牵头的减产协议将被延长，盖过了美国政府提议出售一半的美国石油储备的影响。
路透香港4月28日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，液晶显示器(LCD)制造商友达光电已经委托台湾银行为其安排200亿台币(6.63亿美元)的五年期贷款。友达不到五个月前刚刚获得一笔100亿台币贷款。
消息人士称，最新这笔贷款料最早下周进入一般银团贷款阶段。
所筹资金将用于购买机器和设备。预定于5月4日在台北召开银行会议。
去年11月，友达光电签署一笔100亿台币的五年期贷款，牵头行也是台湾银行。相关报导请见。(完) (编译 艾茂林; 审校 张涛)
路透纽约5月23日 - 油价周二小幅上涨，因预计由石油输出国组织(OPEC)牵头的减产协议将被延长，盖过了美国政府提议出售一半的美国石油储备的影响。
路透纽约/伦敦5月23日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周二下跌，从上日触及的四周高位下滑，主要种植国巴西未来天气状况改善，巩固了供应充足的预期，以及技术阻力和雷亚尔下跌，重压原糖。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选