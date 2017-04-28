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亚洲 | 2017年 4月 28日 星期五 15:52 BJT

路透基点：友达光电迅速重返市场，寻求200亿台币五年期贷款--TRLPC

路透香港4月28日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，液晶显示器(LCD)制造商友达光电已经委托台湾银行为其安排200亿台币(6.63亿美元)的五年期贷款。友达不到五个月前刚刚获得一笔100亿台币贷款。

消息人士称，最新这笔贷款料最早下周进入一般银团贷款阶段。

所筹资金将用于购买机器和设备。预定于5月4日在台北召开银行会议。

去年11月，友达光电签署一笔100亿台币的五年期贷款，牵头行也是台湾银行。相关报导请见。(完) (编译 艾茂林; 审校 张涛)
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