路透基点：友达光电启动200亿台币五年期贷款案--TRLPC

全球金市：金价跌至五周低位，因美元反弹
路透纽约/伦敦6月20日 - 金价周二跌至五周低位，因美元上涨，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)一位有影响的高官发表鹰派讲话，英国央行总裁发表鸽派言论。
路透香港5月8日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，液晶显示器(LCD)制造商友达光电启动一笔200亿台币(6.63亿美元)的五年期贷款。
台湾银行担任这笔贷款的牵头行兼簿记行以及额度代理行。
贷款利率与借款人的税后净利润率挂钩：若税后为净亏损，则利率为台北金融业拆款定盘利率(Taibor)加码110个基点；税后净利润率为0-2.9%，利率为Taibor加码103个基点；利润率若为3-5.9%，加码90个基点；6%或更高，加码85个基点。
税前保底利率为1.7%。
受邀银行可分六个参贷层级。承贷30亿台币或以上、25-29亿以及20-24亿台币可获牵头行头衔，前端费分别为38个、32个和25个基点；承贷15-19亿台币或10-14亿台币，可获协力行头衔，前端费分别为18和12个基点。承贷5-9.99亿可获5个基点费用。回覆截止日期为6月16日。
友达光电于去年11月完成100亿台币(3.19亿美元)五年期贷款案。台湾银行亦为该贷款案的牵头行，利率与借款方的税后净利润率挂钩，较Taibor加码85-112个基点。税前保底利率也设为1.7%。
友达光电成立于2001年9月，为达碁科技与联友光电合并而来。(完) (编译 郑茵 审校 高琦)
路透纽约/伦敦6月20日 - 金价周二跌至五周低位，因美元上涨，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)一位有影响的高官发表鹰派讲话，英国央行总裁发表鸽派言论。
路透纽约/伦敦6月20日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周二跌至一年低位，因在跌穿上周触及的低位后激发了技术性卖盘；罗布斯塔咖啡期货从两个月高位下滑，跌穿200日移动均线切入位。
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