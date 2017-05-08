路透基点：友达光电启动200亿台币五年期贷款案--TRLPC

路透香港5月8日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，液晶显示器(LCD)制造商友达光电启动一笔200亿台币(6.63亿美元)的五年期贷款。

台湾银行担任这笔贷款的牵头行兼簿记行以及额度代理行。

贷款利率与借款人的税后净利润率挂钩：若税后为净亏损，则利率为台北金融业拆款定盘利率(Taibor)加码110个基点；税后净利润率为0-2.9%，利率为Taibor加码103个基点；利润率若为3-5.9%，加码90个基点；6%或更高，加码85个基点。

税前保底利率为1.7%。

受邀银行可分六个参贷层级。承贷30亿台币或以上、25-29亿以及20-24亿台币可获牵头行头衔，前端费分别为38个、32个和25个基点；承贷15-19亿台币或10-14亿台币，可获协力行头衔，前端费分别为18和12个基点。承贷5-9.99亿可获5个基点费用。回覆截止日期为6月16日。

友达光电于去年11月完成100亿台币(3.19亿美元)五年期贷款案。台湾银行亦为该贷款案的牵头行，利率与借款方的税后净利润率挂钩，较Taibor加码85-112个基点。税前保底利率也设为1.7%。