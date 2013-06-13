苏格兰皇家银行将重组投行业务并裁员2,000

瑞萨电子渴望并购 可能发股筹集所需资金--CEO吴文精
路透东京4月10日 - 日本汽车芯片生产商瑞萨电子社长兼CEO吴文精周一称，在行业并购大潮中，该公司急于进行更多收购，而且将来可能需要配发股票来筹集收购资金。
路透伦敦6月13日 - 苏格兰皇家银行(RBS.L)周四表示，将重组投行业务，并有裁员计划。一位消息人士称，将裁员2千个左右。
该行表示，市场部门将专注于核心的固定收益产品，并将退出所有结构性散户产品和股票衍生品。英国政府在该行持有部分股份。
该行宣布其首席执行官Stephen Hester将在年底离职。作此宣布后其股价大跌，0713GMT，下挫6.02%。(完)
(编译 李春喜 审校 张若琪)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透东京4月10日 - 日本汽车芯片生产商瑞萨电子社长兼CEO吴文精周一称，在行业并购大潮中，该公司急于进行更多收购，而且将来可能需要配发股票来筹集收购资金。
路透伦敦4月10日 - 巴克莱(Barclays)周一称，英国监管机构正在就一起告密事件对该银行执行长Jes Staley和银行本身进行调查。
路透东京4月10日 - 日本财务省周一公布的数据显示，受到法国极右翼民族阵线主席玛琳娜·勒庞(Marine Le Pen)民意支持率上涨的打击，日本投资者2月份抛售了创纪录高位的法国债券。