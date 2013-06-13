苏格兰皇家银行将重组投行业务并裁员2,000

路透伦敦6月13日 - 苏格兰皇家银行(RBS.L)周四表示，将重组投行业务，并有裁员计划。一位消息人士称，将裁员2千个左右。

该行表示，市场部门将专注于核心的固定收益产品，并将退出所有结构性散户产品和股票衍生品。英国政府在该行持有部分股份。

该行宣布其首席执行官Stephen Hester将在年底离职。作此宣布后其股价大跌，0713GMT，下挫6.02%。(完)

(编译 李春喜 审校 张若琪)

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