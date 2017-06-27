路透基点：友达光电贷款目标规模从200亿增至230亿台币--TRLPC

国际油市：亚洲燃料油套利窗口仍关闭，受欧洲供给紧俏影响
路透新加坡6月28日 - 7月燃料油东方/西方套利价差周三持续下跌，因欧洲西北地区市场基本面偏多，近期由欧洲输往亚洲的船货变得更加不符经济效益。
路透6月27日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，台湾LCD制造商友达光电的五年期定期贷款目标金额从200亿台币提高到了230亿台币(7.58亿美元)。
据消息人士，该笔贷款在一般联贷阶段吸引到大约20家银行参与，定于7月签署贷款协议。
台湾银行担任这笔贷款的牵头行兼簿记行以及额度代理行。
贷款利率与借款人的税后净利润率挂钩：若税后为净亏损，则利率为台北金融业拆款定盘利率(Taibor)加码110个基点；税后净利润率为0-2.9%，利率为Taibor加码103个基点；利润率若为3-5.9%，加码90个基点；6%或更高，加码85个基点。税前保底利率为1.7%。
最高前端费为38个基点。
所筹资金将用于购买机器设备，并将所购设备用作抵押。
友达光电成立于2001年9月，为达碁科技与联友光电合并而来。(完) (编译 张涛；审校 高琦)
路透新加坡6月28日 - 7月燃料油东方/西方套利价差周三持续下跌，因欧洲西北地区市场基本面偏多，近期由欧洲输往亚洲的船货变得更加不符经济效益。
路透6月28日 - 东南亚股市周三多数收低，尾随其他亚股受美股下滑拖累的跌势，但越南股市上涨，必需性消费类股及公用事业类股攀升。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 下跌0.5%，脱离周一触及的两年高位。 美国参议院共和党领袖将医保议案投票推迟后，美股主要股指之后扩大跌幅。标普500指数 周二录得约六周来最大单日跌幅，触及5月31日来最低收位。 “我们将观察特朗普政府如何回应，但我认为这显示缺乏团结一致，或是说特朗普无法真正控制他的政府，”Sunsecurities分析师Mikey Macanaig指出。 越南股市收高0.2%。 马来西亚股市收于近一个月最低位，主要受非必需性消费类股跌势拖累。 新加坡股市小跌0.1%。 “新加坡科技股尾随全球性的科技股跌势，”Net Research Asia在报告中称。 菲律宾股市下跌0.2%。 印尼金融市场因假期休市。
路透新加坡6月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周三连四个交易日下滑，触及每吨54.65美元，为6月6日以来低点，供应增加的预期抵消当前需求。