路透基点：友达光电贷款目标规模从200亿增至230亿台币--TRLPC

路透6月27日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，台湾LCD制造商友达光电的五年期定期贷款目标金额从200亿台币提高到了230亿台币(7.58亿美元)。

据消息人士，该笔贷款在一般联贷阶段吸引到大约20家银行参与，定于7月签署贷款协议。

台湾银行担任这笔贷款的牵头行兼簿记行以及额度代理行。

贷款利率与借款人的税后净利润率挂钩：若税后为净亏损，则利率为台北金融业拆款定盘利率(Taibor)加码110个基点；税后净利润率为0-2.9%，利率为Taibor加码103个基点；利润率若为3-5.9%，加码90个基点；6%或更高，加码85个基点。税前保底利率为1.7%。

最高前端费为38个基点。

所筹资金将用于购买机器设备，并将所购设备用作抵押。