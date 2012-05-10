去年中国银行业净息差属国际中等水平--人行报告

路透北京5月10日电---中国央行周四发布的2012年一季度中国货币政策执行报告称,2011年中国银行业净息差约为2.8%,处於国际中等水平.随着近期实体经济增速有所趋缓,2012年一季度有些上市银行的利润增速已有下降.

以下内容,为报告中"银行业利润分析"专栏的全文:

2011年，中国银行业金融机构实现净利润1.25万亿元，同比增长39.2%。其中，商业银行实现净利润1.04万亿元，同比增长36.3%。银行利润增长较快主要得益於宏观经济平稳较快发展、银行业资产规模扩张，以及中间业务发展较为迅速和自身经营管理能力的提升。

近年来，尽管直接融资呈快速发展态势，但社会融资格局中间接融资比例仍然较高。随着宏观经济平稳较快发展，对银行业资产规模扩张的需求较大，2011年末，银行业资产总额达到113.3万亿元，比2007年末的53.1万亿元翻了一番。资产规模的扩张直接体现为银行利润的增长，也为应对国际金融危机冲击，促进经济稳定发展提供了重要的保障和支持。

与此同时，通过金融改革，银行业的法人治理结构逐步完善，风险管理机制不断健全，经营管理水平和效率持续提升，业务转型和产品创新明显加快，资产质量显着改善，促进利润率水平有所提高。2011年，银行业资本利润率19.2%，比上年提高1.7个百分点；资产利润率1.2%，比上年提高0.2个百分点。

应该看到，2011年，中国银行业净息差约为2.8%，略高於上年水平，但低於2007年的2.9%和2008年的3%，处於国际中等水平，明显低於其他“金砖国家”，也低於美国、韩国，但高於日本、德国等国家。

在资产规模扩张的同时，为满足客户多方面金融服务需要，银行提供的中间业务大幅拓展，服务质量不断提升，中间业务收入增长也相应较快。但由於偏重中间业务收入考核等因素，部分银行也存在不合理收费和违规附加贷款条件等现象。银行应进一步改进服务水平，增强服务意识，提高收费透明度，并通过完善绩效考评、内部管理等制度，建立健全有利於中间业务健康发展的长效机制，防止出现收费与服务不匹配等不规范经营行为。

银行业的利润主要用於缴纳企业所得税、对投资者分红、计提资产减值准备和利润留存补充资本。银行业是企业所得税主要的缴纳主体之一，2011年，银行业缴纳的所得税占全国企业所得税总额的27.6%。2007-2011年，银行业缴纳的所得税占其拨备前利润的17.8%。同期，银行业对投资者分配的红利约占拨备前利润的22.1%，由於国有股占银行业总股本的大部分，银行业分红的很大部分归国家所有，一定程度上弥补了国家在银行改革中的大量投入。

同时，银行效益与宏观经济形势息息相关，呈现明显的顺周期性。随着近期实体经济增速有所趋缓，2012年1季度有些上市银行的利润增速已有下降。

由此可见，在宏观经济平稳较快发展阶段，银行有必要通过增加拨备以应对未来可能出现的不良贷款反弹和经济周期波动。2007-2011年，银行业累计提取的资产减值准备金相当於同期拨备前利润的24.5%。更为重要的是，银行业通过利润留存补充了资本，并以此增强了其服务实体经济的能力。2007-2011年，银行业增加的4.5万亿元核心资本中，2.4万亿元来自利润留存，占同期银行业拨备前利润的35.6%。

--整理 黄凯;审校 邵晓忆

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