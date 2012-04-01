去年修订後经常项目顺差同比下降15%--外管局

路透上海3月31日电---中国国家外汇管理局周六公布修订数据称,2011年国际收支经常项目顺差2,017亿美元,同比下降15%.预计中国今年国际收支仍总体保持顺差格局,但顺差规模将继续稳步回落,短期波动可能加大.

刊登在外管局网站上的国际收支报告并称,由於发达国家的结构性问题短期内难以解决,国际经济金融将持续动荡,中国可能面临跨境资本流动反复波动的风险.随着外汇供求关系趋於平衡,人民币汇率预期分化,全年人民币汇率走势可能形成有升有贬、双向波动的局面.

外管局表示,今年要把握好"稳中求进"的工作总基调.稳步推进贸易外汇管理等重点领域改革,防范和打击"热钱"流入;稳步推进资本项目可兑换,拓宽对外投资渠道;丰富避险产品,大力发展外汇市场.

数据显示,2011年经常项目顺差与GDP(国内生产总值)之比为2.8%,较2010年下降1.2个百分点.

资本和金融项目顺差2,211亿美元,同比下降23%;国际收支总顺差4,228亿美元,较2010年下降19%,低於2007-2010年年均顺差4,686亿美元的规模.当年新增储备资产3,878亿美元.其中,外汇储备增加3,848亿美元,较2010年少增847亿美元,低於2007-2010年年均增加4,477亿美元的规模.

其中,2011年第四季度,经常项目顺差605亿美元,资本和金融项目逆差290亿美元,国际储备资产增加124亿美元.这也是中国自2008年下半年双逆差以来,资本和金融项目首次呈现逆差,主要受欧债危机影响,四季度资本流出压力骤然增加.(完)

欲了解详情,请点选中国外管局网站(here)

--发稿 周晓峰; 审校 张喜良

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