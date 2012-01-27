2011年大宗商品新增投资骤降 今年或稍有反弹

巴克莱资本周四称，2011年大宗商品新投资骤降，流入该领域的资金较2010年下滑近78%至九年低点。该公司还表示，“依据我们当前的价格预估，贵金属将是2012年表现最为强劲的市场，到第二季末的六个月将上涨近20%，全年涨幅将在21%。”

路透1月26日电---巴克莱资本周四称,2011年大宗商品新投资骤降,流入该领域的资金较2010年下滑近78%至九年低点.

这或许表明投资者对价格波动资产类别态度的转变.2005-2010年间,对大宗商品的兴趣爆棚,招致批评人士和监管者的关注.他们表示,资金的流入或在抬高能源和食品价格方面起到了的作用.

2011年对大宗商品的新投资降至150亿美元,而2009-2010年则达到逾1,400亿美元.巴克莱资本表示,今年投资或稍有反弹,但不太可能恢复至之前的水平.

巴克莱资本在一份致客户的报告中称:"2011年是流入大宗商品投资自2002年来最少的一年."

"资金流入低迷的形势比较普遍...即便是有实货支撑的贵金属ETPs(交易所交易产品),其作为不确定性时期传统的金融对冲工具,资金的流入也比之前的几年少了五成以上."

不过巴克莱资本表示,相较于以往的"买入并持有"策略,那些仍然看好大宗商品的投资者正愈发倾向於采用更为复杂的投资策略.

巴克莱资本称:"依据我们当前的价格预估,贵金属将是2012年表现最为强劲的市场,到第二季末的六个月将上涨近20%,全年涨幅将在21%."

唯独谷物和油菜籽是巴克莱资本不看好的商品类别,其认为2012年这两个市场回报将为负.(完)

--编译 王洋;审校 李爽

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