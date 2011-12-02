雅虎公布今年十大搜索关键词 iPhone最热门

Alphabet旗下谷歌硬件合作商发布新的虚拟现实电子设备
路透1月6日 - Alphabet旗下谷歌加大虚拟及增强现实技术的开发，其硬件合作商本周在拉斯维加斯举行的CES电子产品展览中发布了带有谷歌该项科技的新电子设备。
路透12月1日电---雅虎称，苹果"iPhone"超过名流和歌星，成为2011年最热门的网络搜索关键词。
雅虎表示，前五大热门搜索关键词还包括电视真人秀明星金·卡戴珊（Kim Kardashian）、歌星凯蒂·佩里（Katy Perry）、歌影两栖明星詹妮弗·洛佩兹（Jennifer Lopez）。
杀害女儿被无罪释放的美国女性凯西·安东尼（Casey Anthony）排名第二。
雅虎网络趋势分析师Vera Chan在电话会议中公布了上述结果："这是自2002年以来，第一次由电子产品成为最热门搜索词，这就是iPhone。"
她还表示："尽管iPhone已问世四年之久，但它现在成为如此热门新闻的话题。"
游戏主机PlayStation2是2002年最热门的搜索关键词。
今年十大热门搜索关键词中女性为主。榜单第六到十名依次为问题女星林赛·罗韩（Lindsay Lohan）、电视选秀节目《美国偶像》（American Idol）、演员詹妮弗·安妮斯顿（Jennifer Aniston）、新闻事件日本大地震及被美军击毙的基地组织头目本·拉登（Osama bin Laden）。（完）
编译：黎黎 发稿：王燕焜
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