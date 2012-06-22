路透纽约/伦敦6月22日电---今年上半年全球并购活动减少25%,全球经济的不确定性打压了企业扩展计划.

根据汤森路透初步数据,截至6月19日,全球已公布的并购案规模总计仅略超过1兆(万亿)美元,去年同期为1.33兆.

在全球并购交易顾问排名中,高盛(GS.N)名列第一,摩根士丹利(MS.N)居次.去年上半年这两家投行名次相同.

"目前没有可令并购活动迅速反弹的刺激因素.每周总金额呈现逐步增加,缓慢成长是趋势,"Henrik Aslaksen说,他是德意志银行并购部门全球主管兼欧洲、中东及非洲地区企业金融主管.

上半年中,以美国为目标的并购案下滑幅度特别大,较上年同期减少44%.

美国在这段期间的并购案总规模仅有2,990亿美元,是2003年以来成长最慢的上半年.与2007年同期的峰值相较,减少将近70%.

欧洲上半年并购案总规模仅下滑7%,为3,540亿美元,受惠於一些重量级并购案.

这其中包括嘉能可(GLEN.L)拟以300亿美元并购矿企Xstrata XTA.L,那是今年迄今最大的收购案.还有法国燃气苏伊士集团GSZ.PA以100亿美元收购巴西International Power IPR.L的案子.

不过,由於欧洲面临的挑战,银行人士对此区域看法仍谨慎.

另外在亚太地区(日本除外),截至6月19日止的上半年并购案规模减少23%至1,750亿美元.

以行业类别来看能源和电力并购案规模约为1,880亿美元,占19%.该板块的交易活动较去年同期下滑28%.

原物料业并购案减少23%至1,410亿美元,金融类并购案减少41%至1,180亿美元.(完)

--编译 李婷仪;审校 孙茉莉

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