2012年美国汽车销量创下2007年迄今最佳表现

* 2012年丰田和本田占美国汽车市场份额双双增长

* 丰田12月北美汽车销量劲升9%,通用汽车上涨5%

* 通用和福特汽车股价触及17个月最高水准

* 2013年的经济不确定性或打击销量

路透底特律1月4日 - 美国2012年12月汽车销量上升9%,海外厂商表现抢眼.当年美国汽车产业也录得2007年以来的最高销量.

在美国经济缓慢复苏、信贷取得难度降低、以及消费者和企业汰换轿车与卡车的需求等因素,带动2012年的汽车销售.

通用汽车(GM.N)12月美国销量较上年同期增长5%;福特汽车(F.N)则扩增2%.克莱斯勒大增10%.

美国股市投资者乐见上述销售数字,推动通用与福特汽车股价攀升至2011年7月至今最高.通用汽车股价周四收高2.4%至29.82美元.福特股价收涨2%,报13.46美元.

研究和谘询公司Polk表示,其预计2013年美国汽车销量将触及1,530万辆.通用汽车和福特汽车均预计,整体行业销量料超过1,500万辆,但丰田汽车(7201.T)的预估更加温和,为1,470万辆.

根据路透计算,刚刚过去的2012年,美国新车销售增长13.5%,达到近1,450万辆,为2007年以来最佳表现.

经济衰退在2008年令汽车业放缓.此前十年,美国平均每年汽车销量接近1,700万辆.

虽然上月的汽车销售数据显示"财政悬崖"忧虑未造成很大影响,但汽车厂商对仍政局不确定性表示了担忧.

数家汽车商表示,年初生效的薪资税上调以及国会即将对是否上调美国债务上限进行辩论,这可能让一些消费者在2013年远离市场.

福特汽车分析师Ellen Hughes-Cromwick表示,薪资税若上调两个百分点,美国家庭平均支出预算将减少1,000美元.

TrueCar.com分析师Jesse Toprak则认为,税率调升给家庭带来的冲击,相当于为一辆新车支付的头款.

"低价融资和收入改善将会弥补这一问题,但是我们需要对此予以关注."他说.

Hughes-Cromwick称,对美国最富裕阶层增税的政策不会给汽车销量带来太大冲击,因为这部分阶层购买新车不受税率变动的影响.

Polk分析师Tom Libby表示,由于利率持续保持在低位,加上房地产业回暖和主要汽车厂商推出新产品,2013年的汽车行业表现看俏.

底特律汽车厂商的12月美国销量上涨5%,略好于分析师预期,但并不足以抵御丰田和本田汽车(7267.T)市场份额的扩大.

丰田汽车与本田汽车在经历了2011年的低迷后,在美国市场重新发力.当年日本遭受地震和海啸袭击,两家车厂的库存捉襟见肘.

丰田12月美国市场销量上扬9%,符合分析师预期,全年销量上涨约27%.本田汽车12月销量大幅上升26%,但低于分析师预期.本田全年销量提升了24%.通用汽车、福特和克莱斯勒全年销售分别增长3.7%、4.7%和21%.

**美国市场份额**

由于受到丰田和本田的双重夹击,2012年通用汽车和福特汽车拱手让出市场份额.通用汽车市场份额自2011年的19.6%跌至2012年的17.9%,2007年时为23.5%.福特汽车市场份额自2011年的16.8%降至2012年的15.5%.

根据业界刊物Ward's Auto,目前通用汽车的美国市场份额为至少1960年以来最低水准,且有可能是1930年迄今低点.

**宝马在豪车领域独占鳌头**

多数豪华品牌在2012年表现光彩.德国宝马汽车(BMWG.DE)连续第二年力压同胞对手奔驰/平治/宾士(Mercedes-Benz),摘得美国豪华汽车销售桂冠.紧随其后的是丰田的雷克萨斯(Lexus)和本田的讴歌(Acura)品牌.

雷克萨斯和讴歌2012年销量均有下降.而凯迪拉克和林肯品牌销量分别降低1.7%和4.1%.

韩国现代汽车(000270.KS)和起亚汽车(005380.KS)销量成长5%.根据一份公司记录,现代汽车全年美国市场销量为703,007辆.

大众汽车公布12月大众品牌与奥迪和保时捷高端品牌汽车销量大幅上涨31.5%.全年销量劲升30%.(完)

(编译 洪曦/王兴亚; 审校 张明钧)

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