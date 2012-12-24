2012/2013年度中国政府计划临时收储食糖300万吨

路透北京12月24日 - 中国国务院周一称,为了稳定食糖市场价格,决定2012/13年度国家临时收储食糖300万吨,收储基础价格为每吨6,100元人民币.

刊登在行业网站--云南糖网(www.ynsugar.com)上的新闻稿称,按照分期分批的原则,国家第一批收储数量先按150万吨安排.

对于国储糖的质量和价格,新闻稿称,国家收储的食糖为2012年10月份以后生产的国产白砂糖,质量要求为中华人民共和国国家标准GB-2006一级及以上.收储基础价格为每吨6,100元(南宁车板交货价，含税),加上运到承储仓库的运杂费,作为送货到库最高结算价.

新闻稿并称,本次收储在北京华商储备商品交易所通过公开竞价方式进行,交储企业每次交储数量为300吨的整数倍,收储实行到库检验验收制.而挂牌收储时间和数量为:2012年12月27日挂牌收储80万吨,2013年1月22日挂牌收储70万吨.

国产糖收储具体交易办法及各库点收储数量则由商务部另行发布.(完)

(发稿 李文科; 审校 林高丽)

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