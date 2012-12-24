2012/2013年度中国政府计划临时收储食糖300万吨

中国央行称维护金融稳定形势依然严峻 将密切关注反洗钱等领域风险新变化
路透北京2月17日 - 中国央行周五称，当前防控金融风险、维护金融稳定的形势依然严峻；将密切关注反洗钱、反逃税、反恐怖融资等领域相关风险的新变化、新动向和新情况，及时采取行动防范和化解各类风险。
路透北京12月24日 - 中国国务院周一称,为了稳定食糖市场价格,决定2012/13年度国家临时收储食糖300万吨,收储基础价格为每吨6,100元人民币.
刊登在行业网站--云南糖网(www.ynsugar.com)上的新闻稿称,按照分期分批的原则,国家第一批收储数量先按150万吨安排.
对于国储糖的质量和价格,新闻稿称,国家收储的食糖为2012年10月份以后生产的国产白砂糖,质量要求为中华人民共和国国家标准GB-2006一级及以上.收储基础价格为每吨6,100元(南宁车板交货价，含税),加上运到承储仓库的运杂费,作为送货到库最高结算价.
新闻稿并称,本次收储在北京华商储备商品交易所通过公开竞价方式进行,交储企业每次交储数量为300吨的整数倍,收储实行到库检验验收制.而挂牌收储时间和数量为:2012年12月27日挂牌收储80万吨,2013年1月22日挂牌收储70万吨.
国产糖收储具体交易办法及各库点收储数量则由商务部另行发布.(完)
(发稿 李文科; 审校 林高丽)
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路透北京2月17日 - 中国证监会官方微博周五晚间称，当日核准12家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过55亿元人民币。
路透北京2月17日 - 中国证监会周五表示，上市公司申请非公开发行股票的，拟发行的股份数量不得超过本次发行前总股本的20%。上市公司申请增发、配股、非公开发行股票的，本次发行董事会决议日距离前次募集资金到位日原则上不得少于18个月。