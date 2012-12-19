2012年西部大开发重点工程投资规模达5,778亿元--发改委

中信证券对其子公司中信证券投资增资110亿元 扩业务规模
路透上海2月17日 - 中国最大券商--中信证券周五晚间公告称，将对全资子公司中信证券投资有限公司增资110亿元人民币，相关资金主要用于提升该公司的资金实力，扩大业务规模及偿还到期债务。
路透北京12月19日 - 中国国家发改委周三公布,2012年西部大开发新开工22项重点工程,投资总规模为5,778亿元人民币.
发改委网站刊发新闻稿称,该投资旨在继续支持西部地区基础设施建设和特色优势产业发展,改善群众生产生活条件.2000-2012年的12年间,西部大开发累计新开工重点工程187项,投资总规模3.68万亿元.
这22项重点工程包括:重庆至万州铁路、敦煌至格尔木铁路、张家口至呼和浩特铁路、宁西铁路西安至合肥段增建二线,共四条铁路项目.以及云南麻柳湾至昭通公路、陕西黄陵至铜川公路、青海茶卡至格尔木公路改扩建等六条公路项目.
还涉及机场、特高压直流工程、输气管线、风电和水电等，以及一个钢铁项目--广西防城港钢铁基地项目.
(发稿 张胜男; 审校 黄凯)
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路透上海2月17日 - 中国最大券商--中信证券周五晚间公告称，将对全资子公司中信证券投资有限公司增资110亿元人民币，相关资金主要用于提升该公司的资金实力，扩大业务规模及偿还到期债务。
路透上海/北京2月17日 - 人民币兑美元即期周五缩量收跌，中间价则大涨逾170点至逾三周新高。交易员指出，今日油盘购汇较多，加上区间低买高卖继续主导市场，汇价大幅下跌；料短期继续在6.85-6.90元区间宽幅波动。
路透上海2月17日 - 中国上海证交所周五表示，近期俄罗斯铝业联合公司（UC RUSAL）已向上证所提交了非公开发行不超过100亿元公司债券挂牌转让的申请，上证所已依规对其挂牌条件进行了确认，并于近期出具了无异议函。这意味着俄铝熊猫债已具备发行条件。