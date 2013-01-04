2012年末亚太地区贷款二级市场录得强劲增速 买兴浓厚

路透香港1月2日 - 2012年末亚太地区二级贷款录得强劲增速,因银行忙于整理其资产负债表.2012年二级贷款交易量几乎较2011年的约1,000宗翻了一番.

交易商和卖方注意到年末买方兴趣更趋浓厚.

除去2011年底欧洲银行的去杠杆化,2012年二级贷款市场"明显更为活跃",摩根大通二级贷款主管Kate Kwan称.

市场人士认同2011年底的忙碌是由于欧洲的去杠杆化,那些操作向市场提供了更多可获取和可出售的资产.但即便没有这个效应,由于初级市场的迟滞,买家涌入二级市场寻求有吸引力资产来购买和持有,令2012年的交易数量更高.

由于急于获取资产的买家的入场,2013年二级市场料更为活跃.不过,部分市场人士指出,市场上仍然缺乏卖方.

"好事是买兴很强,坏事则是卖兴不高,"渣打银行东北亚贷款部门主管James Bragg表示.

"初级及二级市场关系紧密.倘若初级市场忙碌不堪,则二级市场也会颇为活络.若初级市场交易量不高,则出脱的急迫性就不高."

亚太贷款市场协会二级贷款委员会主席Bragg指出,债市将成为贷款市场最大的竞争对手.许多一线企业在2012年进入债市寻找更便宜的资金,导致初级市场流失交易量,进而使得进入二级市场的贷款资产没那么多.

若非一些事件引发的交易,比如高收益的博奕企业,以及部份例行的印度贷款及商品交易,则二级市场将是一片沉寂.

2012年初时,阿里巴巴发起30亿美元贷款案,许多人原预计会因此产生诸多交易."然而从国家开发银行涉入的程度看来,许多预期中的交易量即告流失,"摩根大通的Kwan指出.国家开发银行提供20亿美元的双边贷款,因此仅留下10亿美元的交易空间.

此外,美高梅中国控股公司,澳门威尼斯人及永利酒店(澳门)等博奕企业,即活跃于2012年的二级贷款市场.在年底将届之际,买家询问度升高;在2012年即将结束时,几家博奕企业即推出贷款案,融资规模在1,000-3,000万美元之间.

12月时,永利23亿美元贷款案在二级市场的交易参考价格为面值的96-97%.澳门美高梅11月完成的20亿美元五年期贷款案,交易参考价格为面值的96-98%.在初级市场筹办贷款时,永利及美高梅的初始贷款利率都比香港银行同业拆息(Hibor)或伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码250个基点,最高先付费用200个基点.

威尼斯人2016年11月到期的37亿美元贷款,市场卖方出价为面值96-99%.这笔贷款的利率为Libor加码150个基点.

但Kwan指出,2011年赌业贷款案的交易高于2012年."威尼斯人贷款案在2011年完成时,当时的交易多出许多."

由于一些银行清理资产,2012年出现好几起罕见的企业贷款案出售.例如,Hongkong Electric International Finance Australia在2010年7月签约的6.17亿澳元五年期贷款,一部分在10月出售.建滔积层板的30亿港元融资案,11月时交易水准为综合收益低于280个基点,较Hibor加码245个基点.

由于初级市场景气低迷,许多银行面临认列资产的压力.但渣打的Bragg指出,出现一些难得的出售案."有一些大型银行卖掉他们在俱乐部联贷的承贷部分,"他称.

**不良贷款交易在澳洲活跃**

Kwan称,市场可能迎来更多的不良资产.

在澳洲,银行出售良好贷款以退出市场的势头在2012年有所减弱,但不良贷款的交易持续引人关注.BOS International Australia成功出售了两笔不良贷款组合,作为退出非核心业务之际整顿资产负债表的动作之一.11月,莱斯银行集团以不到面值50%的价格,向美国私募股权巨头Kohlberg Kravis Roberts和澳洲基金公司Allegro Funds出售了一项4亿澳元的商贷组合.莱斯银行此前已将一项19亿澳元的不良房地产贷款组合,以6.4亿澳元的价格出售给黑石集团和摩根士丹利.

伴随着银行业者的退出,电视网络公司Nine Entertainment继续在不良资产交易中占据主导地位.去年10月达到高峰,当时距离2013年2月该公司23亿澳元杠杆贷款到期仅有几个月的时间.由美国对冲基金Oaktree Capital和ApolloGlobal Management牵头的贷款机构拥有了该公司逾90%的资产,由高盛夹层融资伙伴(Goldman Sachs Mezzanine Partners)牵头的夹层债务投资者则拥有4.5%的资产.这一重组抹去了CVC Capital Partners对Nine 18亿澳元的股权投资,为亚洲单笔私募股权交易迄今为止录得的规模最大的损失,而且亦是全球范围内损失规模最大的交易中的一笔.

此外,贷款机构亦在着手退出处于困境的收费公路运营商RiverCityMotorway,例如,中国工商银行以约39%面值的价格出售对该运营商5,800万澳元的贷款.二级交易商对该笔债务的报价区间为32-36%.(完)

(编译 石冠兰/龚芳/蔡美珍/兰秀娟; 审校 高琦/隋芬)

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