2012年中国富人更愿保值而非创收--招行报告

路透北京5月7日 - 中国招商银行(600036.SS)(3968.HK)和贝恩资本周二共同发布报告显示，受宏观经济影响，2012年中国私人财富市场规模增速下降一半（14%），至80万亿元人民币。富人对财富的想法也发生改变，认为创富不如保值重要，而且希望通过境外投资分散风险。

这份《2013中国私人财富报告》称，2012年高净值人士达到70万人以上，年均复合增长率由两年前的29%下降到18%。中国高净值人群投资心态更为成熟、稳健，跨境多元化配置需求日益显着。

高净值人士是指可投资资产规模在一千万元人民币以上的人士，可投资资产规模在一亿以上的属于超高净值人士。可投资资产包括除自住外的投资房产，但不包含未上市公司股权。

“收入分配改革，房产税政策等消息都是很大的心理影响。这些影响让他们慢慢从赚钱是最重要的，变成怎样把钱好好保管传承下去。”招商银行财富管理业务总监陈昆德在发布会上称。

“财富保障，实现财富的稳健增值”取代两年前（2011年的报告）的“创造更多财富”成为高净值人士的首要财富目标，“财富传承”的需求进一步显现。

相比2011年的调查，进行境外投资的人数比例显着升高。约有1/3的受访高净值人士，1/2的超高净值人士拥有境外投资，两年前这一比例仅在20%上下。

同时调查预计，高净值人士进行跨境多元化配置的需求将进一步增强。在已持有境外投资的高净值人群中，有将近60%的受访者表示未来会进一步增加境外投资比例；在目前不持有境外投资的高净值人士中，超过50%的受访者表示计划开始进行境外投资。

境外投资的国别比例中，香港地区占据首位，美国增长最快。而投资标的方面，房地产仍是其首要选择。一方面是为了分散投资风险，另一方面是子女留学或移民需要。

陈昆德对富人青睐移民的解释是，有财富就有自由。

与2011年的调查一样，投资移民仍是高净值人群关注的领域，约60%的受访高净值人士表示正在考虑或已经完成投资移民；如果加上自己不考虑但子女考虑或已经完成移民的部分，这一比例已经接近70%。

在境外财富管理市场，高净值人群青睐具有较强跨境资产配置能力和专业优势的私人银行服务。

“部分本土客户偏好中资银行的服务沟通方式，但对中资银行的海外实力有明确要求。”招商银行总行私人银行部常务副总经理王菁表示。

截止2012年底，招商银行私人银行客户已近20,000户，管理客户总资产4,400亿元人民币。王菁表示，招行私人银行客户的资产配置，只有1/8在银行理财产品上，其他部分包括公募基金、保险、信托计划，以及存款等。

招行-贝恩中国私人财富报告自2009年首次发布，隔年发布一次，这已经是第三次发布。（完）

(发稿 张胜男; 审校 黄凯)

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