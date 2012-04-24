今年中国进口车有望保持高速增长--进口商

4月23日，在2012北京国际车展上，一名男子给一辆概念车拍照。 REUTERS/Jason Lee

路透北京4月24日电---在中国汽车市场增长放缓的背景下,进口汽车销量仍有望保持高速增长.中国主要汽车进口商--国机汽车预计,2012年中国进口汽车上牌量将同比增长约20%至100万辆左右,而整体汽车市场同期料增长约5-8%.

国机汽车前身即中国进口汽车贸易有限公司.其副总经理孙勇在中国汽车峰会上分析称,由於国外汽车企业对於中国进口车市场过於乐观,今年该市场的库存仍会上升,价格面临下行压力.

"我们预计全年进口车市场增幅在20%左右,但国外企业年初做计划时都是按50%,甚至70-80%的增长来算,中间巨大的差距会导致供求关系的失衡."孙勇说.

中国海关一季度进口汽车28.4万辆,同比增长22%,增幅比2011年一季度回落20个百分点.2011年全年中国市场共销售汽车1,850.51万辆,同比增长2.45%.

孙勇分析称,长远来看进口车市场中SUV(运动型多功能车)车型保持一半以上份额将成为常态,而随着消费升级和政策导向鼓励小排量汽车,1.5升以下的入门级豪车市场也会大量进入中国,欧系品牌凭借技术优势料占得先机.

他并表示,从整体市场上看,国内汽车经销商在2012年将会面临"前所未有"的挑战,竞争将非常激烈.

"一方面供给非常充分,需求增长却非常缓慢,另一方面在过去一段时间汽车经销商数量高速增长,竞争也在加剧.全年来看经销商利润将呈现下降态势."孙勇说.

此前,美国通用汽车(GM.N)预计今年年底在中国经销商数量将达3,500家,去年末时为2,900家.

国机汽车网站显示,其经营的进口汽车品牌包括进口大众、克莱斯勒、吉普、捷豹、路虎、别克、雪弗兰、福特、欧宝、世爵等,2011年公司批售进口汽车市场占有率达13.1%. (完)

--发稿 李然; 审校 黄凯

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