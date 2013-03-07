去年中国企业在美完成并购交易金额达111亿美元--毕马威

股市下滑 美国公债和日圆因地缘政治局势紧张走高
路透新加坡4月11日 - 亚股周二在震荡交投中走低，因中东和朝鲜半岛的政治局势紧张，另有即将举行的法国大选的不确定性，促使紧张不安的投资者寻求避险，买入日圆和美国公债等较安全的资产。
* 2012年中国企业在美国完成40宗并购交易
* 美国、加拿大、澳洲及欧盟为热门投资地点
* 预期中国民营企业亦会更积极地进行并购交易
路透香港3月7日 - 会计师行毕马威周四称，去年中国企业在美国完成的并购交易金额达111亿美元，预期今年海外并购将继续保持强劲势头，其中可能以美国为最热门投资地点。
毕马威中国投资和重组谘询服务主管合伙人陶匡淳在一份声明中称，“鉴于中国的能源需求持续增加，预期中国对美国能源及电力行业的投资，将会在中国对外总投资额中继续占据相当大的一部分。”
毕马威称，美国可能会是中国企业海外并购的最热门投资地点，其次为加拿大、澳洲及欧盟国家。
根据毕马威全球中国业务的最新分析，2012年中国企业在美国共完成40宗并购交易，涉及金额111亿美元，其中高科技行业的交易最为活跃，在2012年共录得10宗。
中国最大离岸油气生产商--中国海洋石油有限公司(0883.HK)上月完成对加拿大油企尼克森（Nexen Inc）NXY.TO的151亿美元收购，这是迄今中国企业最大宗海外并购。而毕马威在这项交易中提供了并购谘询服务。
毕马威全球中国业务主管冯育勤称，除了国有企业之外，预期中国民营企业亦会更积极地进行并购交易。“2012年中国对美国的并购交易中，有90%是由民营企业发起的。”
根据该行分析显示，中国在2012年公布了329宗海外并购交易，其中253宗公布交易的金额为665亿美元，同比上升244%。从境外企业到中国投资的趋势来看，去年共有548宗已公布的并购交易，涉及金额超过400亿美元。（完）
(记者 雷美珍; 审校 黄凯)
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