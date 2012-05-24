中国今年将加大支持自住房需求 房价料略有回落--社科院

5月18日 一名房屋中介人员坐在北京市区人行道上摆放的房屋价格牌边上。 REUTERS/David Gray

* 今年房地产调控任务仍是抑制投机

* 但对自住性需求支持力度加大

* 今年行业赢利可能急剧恶化

* 房价料略有回落,大幅降价可能性小

路透北京5月24日电---中国社会科学院周四称,今年房地产调控的重要目标仍是抑制投机,但由於经济保增长的压力加大,预计对自住性需求支持力度将逐渐加大,调控措施进一步差异化.

社科院发布的房地产蓝皮书并称,2012年将是住房分配制度改革以来,房地产行业最艰难的一年,由於市场低迷,行业赢利可能急剧恶化,中小企业倒闭破产更可能激增.

"我们预期2012年部分城市具体限购措施可能有所变化,如对首套住房定义放宽、对二套住房限购放开、对非户籍人口常住人口限购放宽,限购手段也可能从硬性的交易限制转向信贷限制."社科院副研究员李恩平在发布会上表示.

蓝皮书预计,今年的调控措施在继续维持对投机性需求紧缩抑制政策的同时,对首套房的金融支持力度将加大,对改善性住房需求限制也有可能逐渐松绑.

社科院并建议,应探讨首套普通住房优惠政策和超大城市限购制度化.在完善首套房贷款优惠政策的基础上,应尽力避免在首付比例、利率等方面优惠程度的频繁调整;并结合超大城市资源环境承载能力、房产税徵收等,探讨限购政策制度化的可行性.

国务院常务会议周三称,当前中国经济下行压力加大,要根据形势变化加大预调微调力度,同时仍要稳定和严格实施房地产市场调控政策.房地产调控对稳增长至关重要.在保持调控方向不变下,适时进行微调,如鼓励刚性住房需求,并通过差别化信贷税收政策等进行适当支持,将有助於整体经济的平稳增长.

**2012年房价料略有回落**

在连续逾两年的调控下,中国房价已出现下行,4月房价连续两月出现同比下跌.蓝皮书预计,今年房产交易量将相对萎缩,房价可能略有回落,但大幅降价可能性也很小.

蓝皮书称,今年房地产交易区域分化格局将加剧,部分前期涨幅较大的中小城市可能迎来较大幅度价格调整,同时交易量将有所释放;大都市区交易量将持续低迷,房价则可能仅仅小幅盘整.

而由於当前房地产开发成本特别是土地购置成本较高,大幅降价将意味着多数开发项目面临亏损,多数开发商不情愿轻易降价.

在供给方面,受国际金融危机和宏观经济增速回落影响,今年房地产需求可能呈现低迷态势,投资投机性需求进退难舍,消费性需求谨慎观望;而供给将相对充裕,存量将进一步积累,而新增供给可能与上年大致持平或有所下滑.

对於市场关注的房产税,蓝皮书认为,不排除上海或重庆模式在其他城市实施政策推广.但考虑到房产税影响深远,所需的信息技术要求也较高,面向整体存量市场,并以过度持有房产作为征税对象的房产调节税很难在2012年出台和推广.

评级机构穆迪和标准普尔周四分别发表报告,指出中国房地产开发商的流动性状况正在恶化,再融资愈发困难,今年将会是考验开发商生存能力的一年.(完)

--发稿 宿泱韫/邵晓忆;审校 丁淑琴

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。