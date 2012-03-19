今年房地产调控料局部放松--花旗

人民币小幅震荡微收升 双向宽幅波动格局料延续
路透北京2月24日 - 人民币兑美元即期周五小幅震荡微收升，盘中一度升破6.87关口，中间价持续第二日走升。交易员指出，结购汇偏均衡，在美指亦未出现很明显的趋势情况下，市场预期出现明显分化。考虑到监管层料无意出手，汇市双向宽幅波动格局料延续。
路透北京3月19日电---投资银行花旗(C.N)周一发布报告称,预计今年中国房地产调控至少会出现部分放松,以稳定投资及保障经济增长,而房价回归合理水平的可能性不大.
报告并称,今年房地产投资的增速下降将危及中国经济的稳定增长,住房限购政策在今年有可能放松;同时房产税试点将扩大到更多城市.
"如果房地产投资今年同比增长18%,中国政府将可以维持从紧的地产调控政策并实现8%的经济增长目标,但我们对房地产投资增长前景不那麽乐观,"报告称.
报告分析称,由於开发商买地及新开工速度放缓,今年房地产投资预计仅增长13%,同时保障房项目很可能再次遭遇资金短缺问题.
中国国家统计局数据显示,2011年全年全国房地产开发投资61,740亿元人民币,同比增长27.9%;今年1-2月全国房地产开发投资同比增长27.8%,增速比2011年全年回落0.1个百分点.
同时,从紧的房地产调控料将持续,政府将继续打击投资投机需求,并支持自住需求;保障房的投资增长将部分抵消商品房投资的下降,但由於投资放缓,商品房的供应在1-2年後或将短缺.
报告并预计,与去年相比,今年商品房交易量将保持平稳,而房价将下降;由於收入前景有限,地方政府缺乏动力推行房产税,房产税扩大试点料影响有限.
中国国务院总理温家宝在两会结束後举行的新闻发布会上称,当前中国房价还远没有回到合理价位,因此房地产调控不能放松.但他亦坦言房地产市场改革涉及到金融企业和房地产企业的利益,改革的阻力相当之大.
--编译 邵晓忆; 审校 黄凯
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