明年CPI涨幅将控制在3.5%左右--中证报

路透北京12月18日 - 中国证券报周二报导援引消息人士表示,决策层已确定2013年物价调控目标,即CPI(居民消费价格指数)涨幅控制在3.5%左右.

中国今年的CPI涨幅目标为4%左右,且目前来看,完成该物价调控目标已成定局.中国国家统计局此前公布,11月CPI同比上涨2%,虽然同比涨幅因季节性因素有所回升,但物价总体走势比较平稳.

报导并援引分析人士称,2013年CPI3.5%左右的涨幅目标比今年略有下降,但未降至3%的较低水平,意味着决策层对明年物价形势较为乐观,将会容忍适度的通胀,货币政策稳中偏松的空间也更大.

上周,中国官方研究机构--国家信息中心发布报告预计,2013年国内生产总值(GDP)增长8%左右,CPI上涨3%左右.同时,明年应继续实行积极的财政政策和稳健的货币政策,着力推进经济体制机制改革,进一步增强经济自主增长能力,提高经济增长质量.(完)

(发稿 尹嫄婷; 审校 屈桂娟)

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