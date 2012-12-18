明年CPI涨幅将控制在3.5%左右--中证报

人民币小幅震荡微收升 双向宽幅波动格局料延续
路透北京2月24日 - 人民币兑美元即期周五小幅震荡微收升，盘中一度升破6.87关口，中间价持续第二日走升。交易员指出，结购汇偏均衡，在美指亦未出现很明显的趋势情况下，市场预期出现明显分化。考虑到监管层料无意出手，汇市双向宽幅波动格局料延续。
路透北京12月18日 - 中国证券报周二报导援引消息人士表示,决策层已确定2013年物价调控目标,即CPI(居民消费价格指数)涨幅控制在3.5%左右.
中国今年的CPI涨幅目标为4%左右,且目前来看,完成该物价调控目标已成定局.中国国家统计局此前公布,11月CPI同比上涨2%,虽然同比涨幅因季节性因素有所回升,但物价总体走势比较平稳.
报导并援引分析人士称,2013年CPI3.5%左右的涨幅目标比今年略有下降,但未降至3%的较低水平,意味着决策层对明年物价形势较为乐观,将会容忍适度的通胀,货币政策稳中偏松的空间也更大.
上周,中国官方研究机构--国家信息中心发布报告预计,2013年国内生产总值(GDP)增长8%左右,CPI上涨3%左右.同时,明年应继续实行积极的财政政策和稳健的货币政策,着力推进经济体制机制改革,进一步增强经济自主增长能力,提高经济增长质量.(完)
(发稿 尹嫄婷; 审校 屈桂娟)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京2月24日 - 人民币兑美元即期周五小幅震荡微收升，盘中一度升破6.87关口，中间价持续第二日走升。交易员指出，结购汇偏均衡，在美指亦未出现很明显的趋势情况下，市场预期出现明显分化。考虑到监管层料无意出手，汇市双向宽幅波动格局料延续。
路透香港2月24日 - 中国风电设备制造商--新疆金风科技周五发布业绩快报显示，去年度净利同比增长5%，逊于市场预期。
路透北京2月24日 - 中国全国人民代表大会常务委员会周五表决通过关于修改企业所得税法的决定（草案），明确企业发生的公益性捐赠支出，超过年度利润总额12%的部分，准予结转以后三年内在计算应纳税所得额时扣除。