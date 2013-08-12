2012年欧洲各银行共裁撤5500家分支

铃木汽车、东芝和电装将在印度建立汽车锂电池合资企业
路透东京4月14日 - 铃木汽车、东芝和电装周五表示，他们将在印度建立一家生产汽车锂电池的合资企业；印度汽车排放标准越加严格，以应对污染问题。
路透伦敦8月11日 - 欧盟境内各银行去年裁撤5,500家分支，相当于总数量的2.5%，银行分支现有数量比2008年金融危机时减少2万家。
根据路透对欧洲央行统计数据的分析，2011年银行分支裁撤数量为7,200家。
欧洲各银行纷纷关闭分支，以努力削减运营成本并改善获利状况。消费者使用网上和电话银行服务加剧了这一趋势。
该数据显示，截至2012年底的四年，欧盟各银行已裁撤8%的分支，即218,687家。
去年大幅裁撤银行分支行动主要包括欧元区二线国家。
希腊是2012年银行分支削减最严重的国家之一，削减了5.7%的银行分支，因地方银行合并导致219家银行分支关门。这一趋势料将持续至2013年。
欧洲央行数据显示，英国各银行的分支数量仍持平于11,870家。(完)
(编译 于春红; 审校 戴素萍)
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