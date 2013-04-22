2012年法国和西班牙未实现财政赤字目标--欧盟统计局

美元接近持平 因美联储杜德利讲话和美国数据令涨幅消逝
路透纽约3月31日 - 美元周五持平，此前美国联邦储备委员会(FED/美联储)官员看似鸽派的讲话，以及乏善可陈的美国经济数据，打压了本周早些时候的乐观人气。
路透布鲁塞尔4月22日 - 欧盟周一公布的数据显示，法国2012年未实现赤字目标，西班牙资金缺口增幅大于预期。
欧盟统计局在谈到欧盟27国最终公共账户数据时表示，法国去年的财政赤字为相当于经济总量的4.8%，这稍高于法国4.5%的赤字目标。
西班牙的财政赤字与国民生产总值(GDP)之比为10.6%，比欧盟执委会预期的10.2%稍高。
该数字也比西班牙政府7%的目标高出许多。因欧盟统计局的数字考虑了银行业资本重组和支持金融机构的费用。
欧盟执委会当前考虑，是否给予法国和西班牙更多时间来将两国赤字向欧盟3%的限制靠拢。
整体而言，欧元区17国2012年情况看起来好很多。欧元区整体财政赤字与GDP之比为3.7%，2009年时为6.4%。(完)
(编译 田建华; 审校 高琦)
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