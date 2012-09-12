独家：巴西能否达到2012年基本预算盈余目标存疑--消息人士

* 巴西政府很可能无法达到基本财政盈余目标--消息人士

* 经济放缓损及公共账户收入

路透巴西利亚9月11日电---三位官员向路透表示,今年巴西可能以微小差距而无法实现其备受关注的政府预算目标.

这或许是新的迹象,表明长期经济停滞正导致巴西政府放松其财政纪律.

巴西经济曾经飞速发展,而持续一年的经济放缓对税收征缴的影响超过预期.总统迪尔玛·罗塞夫(Dilma Rousseff)领导下的巴西政府今年以来已减免税收125亿雷亚尔(61.7亿美元),以努力刺激投资和消费者支出.

三位不愿透露姓名的罗塞夫经济团队成员表示,因此巴西政府看来愈加难以达到综合基本预算盈余1,398亿雷亚尔的目标,这相当於国内生产总值(GDP)的3.1%左右,除非政府采用另外的会计方法.

若错失目标,可能会引起金融市场动荡,削弱罗塞夫未来几个月里维持利率低水平的目标.一些分析师和评级机构辩称,鉴於巴西整体财政状况强健,在不带来风险的情况下,政府仍有一些放宽财政政策的空间.

"政府错失(基本盈余)目标的机率大幅升高,"一名官员表示.

财政部发言人拒绝就报导发表评论,但表示政府正按计划实现季度财政目标,且数年来一直保持着实现基本盈余目标的良好记录.

三名官员表示,政府仍能在计算中排除一些基础建设投资,从而再留出400亿雷亚尔左右的余地,以这个技术性方法来实现2012年盈余目标.这个方法得到巴西法律允许,上一次动用此招是在2010年.

但包括国际货币基金组织(IMF)在内的许多外部审计方都不认同此举.例如,2010年时,IMF就表示巴西基本预算盈余相当於该国GDP的2.4%,低於3.1%的目标.(完)

--编译 肖群英/梁睿雪;审校 徐文焰

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