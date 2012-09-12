独家：巴西能否达到2012年基本预算盈余目标存疑--消息人士

图表新闻：技术图形暗示英国10年期公债或将挥别正收益率时代
AllianceBernstein资产组合管理人Daniel Loughney利用这一模型预测，到2018年英国10年期公债收益率或跌破零，就如同日本和德国那样。日本及欧洲央行实施了大规模的货币刺激措施，以支撑经济。
* 巴西政府很可能无法达到基本财政盈余目标--消息人士
* 经济放缓损及公共账户收入
路透巴西利亚9月11日电---三位官员向路透表示,今年巴西可能以微小差距而无法实现其备受关注的政府预算目标.
这或许是新的迹象,表明长期经济停滞正导致巴西政府放松其财政纪律.
巴西经济曾经飞速发展,而持续一年的经济放缓对税收征缴的影响超过预期.总统迪尔玛·罗塞夫(Dilma Rousseff)领导下的巴西政府今年以来已减免税收125亿雷亚尔(61.7亿美元),以努力刺激投资和消费者支出.
三位不愿透露姓名的罗塞夫经济团队成员表示,因此巴西政府看来愈加难以达到综合基本预算盈余1,398亿雷亚尔的目标,这相当於国内生产总值(GDP)的3.1%左右,除非政府采用另外的会计方法.
若错失目标,可能会引起金融市场动荡,削弱罗塞夫未来几个月里维持利率低水平的目标.一些分析师和评级机构辩称,鉴於巴西整体财政状况强健,在不带来风险的情况下,政府仍有一些放宽财政政策的空间.
"政府错失(基本盈余)目标的机率大幅升高,"一名官员表示.
财政部发言人拒绝就报导发表评论,但表示政府正按计划实现季度财政目标,且数年来一直保持着实现基本盈余目标的良好记录.
三名官员表示,政府仍能在计算中排除一些基础建设投资,从而再留出400亿雷亚尔左右的余地,以这个技术性方法来实现2012年盈余目标.这个方法得到巴西法律允许,上一次动用此招是在2010年.
但包括国际货币基金组织(IMF)在内的许多外部审计方都不认同此举.例如,2010年时,IMF就表示巴西基本预算盈余相当於该国GDP的2.4%,低於3.1%的目标.(完)
--编译 肖群英/梁睿雪;审校 徐文焰
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